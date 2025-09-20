Política
El PP exigeix la dimissió de la ministra d'Igualtat per les «errades» a les polseres antimaltractament
Els populars porten el cas a la Comissió Europa i Puente lamenta que «molesti» el ministeri d'Ana Redondo
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha exigit aquest dissabte la dimissió de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, per les «errades» a les polseres antimaltractament. «Ha de deixar el càrrec per negligent, per incapaç i per incompetent», ha assenyalat Tellado des de Santa Cruz de Tenerife.
«Perjudicar les dones ja és una rutina i un senyal d'identitat d'aquest govern, que té un feminisme d'AliExpress», ha ironitzat el secretari general del PP. De fet, els populars ja han elevat el cas a la Comissió Europea (CE) i adverteixen que l'errada a les polseres pot haver violat fins a quatre directives europees. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha lamentat que la polèmica és fruit que el ministeri liderat per Ana Redondo «molesta».
«Hi ha una cosa que és evident al nostre país. A molta gent li molesta el Ministeri d'Igualtat. I no tota és de dretes», ha etzibat Puente en un missatge a X. La ministra Redondo va comparèixer dijous i va voler donar un missatge de tranquil·litat a totes les dones usuàries de dispositius de control telemàtic en casos d'ordres d'allunyament per violència de gènere.
«Els dispositius funcionen correctament i en tot moment han funcionat correctament», va voler deixar clar Redondo. «L'alarma s'ha generat per algunes notícies que parlen de disfuncions produïdes precisament en la migració de dades de l'anterior adjudicatària, que es van solucionar el 2024», va precisar la titular d'Igualtat.
«El sistema està funcionant a ple rendiment i les dones poden estar tranquil·les perquè estan protegides i segures», va reiterar Redondo. El Ministeri d'Igualtat assegura que la Memòria de la Fiscalia del 2025 -que recull aquesta incidència- recopila dades del 2024 i insisteix que «el problema» va quedar resolt a finals del mateix any. «De fet, aquest 2025 no s'ha registrat cap incidència», ha puntualitzat el Ministeri, que també s'ha posat en contacte amb la Fiscalia per saber exactament el nombre de casos afectats.
El PPC demana explicacions a la consellera Menor
Per la seva banda, la portaveu del PP a la Comissió d'Igualtat i Feminisme del Parlament, Belén Pajares, ha reclamat explicacions a la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. «Cal màxima transparència en un assumpte que afecta directament la seguretat de dones víctimes de violència de gènere», ha apuntat Pajares.
«Volem saber quantes dones a Catalunya han estat assistides per aquest programa, si la consellera va tenir coneixement de les errades i si el Ministeri va alertar oficialment a la Generalitat del greu problema que suposava aquesta desprotecció», ha enumerat la portaveu del PP a la Comissió d'Igualtat i Feminisme del Parlament.
Pajares també vol saber si es va prendre alguna mesura per part de la Generalitat i quantes víctimes a Catalunya es van veure «perjudicades» per aquesta errada del sistema de polseres antimaltractament. «El feminisme de pancarta i batucada de l'esquerra ha tornat a fallar en la protecció de les dones. Exigim transparència i responsabilitats», ha conclòs la diputada popular.