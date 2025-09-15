Política
L’executiu espanyol activa ajudes per a joves de 30.000 euros de lloguer amb opció a compra
L'Estat triplicarà les transferències per política d’habitatge a les comunitats autònomes que facin el mateix
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el seu executiu activarà tres noves mesures per millorar l’accés a l’habitatge dels joves: Una nova ajuda de lloguer amb opció a compra de prop de 30.000 euros perquè els joves puguin residir durant anys en un habitatge amb protecció permanent i acabin adquirint-la; l’activació de l’assegurança d’impagament de rendes per a joves anunciat al gener, i noves ajudes de fins a 10.800 euros per a la compra d’habitatge al medi rural.
També ha apuntat que aquest mateix dilluns enviarà a totes les comunitats una «proposta formalitzada» on es compromet a «triplicar» les transferències per fer política d’habitatge «a tots els governs autonòmics que es comprometin a fer el mateix».
El programa d’ajuda per al lloguer amb opció a compra d’habitatges amb protecció permanent oferirà una subvenció de gairebé 30.000 euros destinada al pagament del lloguer abans de la compra. Aquests imports es descomptaran del preu futur de compravenda, de manera que els pagaments realitzats com a lloguer es consideraran un avançament per adquirir la propietat. Segons el govern espanyol, això permetrà que els joves que s’hi acullin puguin estalviar mentre viuen de lloguer.
A més, com que es tracta d’habitatge protegit amb caràcter permanent, el preu de venda està fixat i no pot establir-lo lliurement el venedor. Això garanteix que, si en el futur es vol vendre l’habitatge, es faci a un preu regulat i a una persona que compleixi els mateixos requisits que el propietari anterior. Aquesta normativa, segons l’executiu, protegeix els recursos públics invertits en habitatge i evita la seva especulació, mantenint l’accessibilitat a llarg termini.
La subvenció per a la compra en municipis de 10.000 habitants o menys pot arribar a 10.800 euros, fins a un màxim del 20 % del cost de l’adquisició.
L’assegurança d’impagament de rendes per a joves, ja anunciada al gener, cobreix fins a un màxim del 50 % dels ingressos nets de la unitat familiar i facilita l’accés a l’habitatge dels joves mentre protegeix els propietaris davant possibles impagaments.