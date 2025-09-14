Política
Sánchez anuncia la revocació de 53.000 pisos turístics i Illa diu que més de 7.700 són a Catalunya
El govern exigirà a les plataformes que retirin els habitatges «irregulars» del registre únic de lloguers temporals
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la revocació de 53.000 pisos turístics «irregulars» del registre únic de lloguers temporals.
«A partir d'aquest dilluns exigirem a les plataformes l'eliminació de 53.000 pisos turístics per no complir amb la normativa. I així passaran a ser de lloguer permanent per a la gent jove i famílies d'aquest país», ha avançat aquest diumenge Sánchez en un míting a Màlaga.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la notícia i ha precisat que més de 7.700 d'aquests pisos són a Catalunya. «Amb aquest important anunci del president Sánchez, a Catalunya 7.729 habitatges deixaran de ser pisos turístics per ser habitatges per als ciutadans i ciutadanes», ha assenyalat Illa.
«Així és com es lluita contra els abusos i com es protegeix el dret a un habitatge digne i assequible», ha reblat el president de la Generalitat en un missatge a X.