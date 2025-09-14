Diari Més

Sánchez anuncia la revocació de 53.000 pisos turístics i Illa diu que més de 7.700 són a Catalunya

El govern exigirà a les plataformes que retirin els habitatges «irregulars» del registre únic de lloguers temporals

Pedro Sánchez i María Jesús Montero en el míting de precampanya del PSOE a Andalusia

ACN

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la revocació de 53.000 pisos turístics «irregulars» del registre únic de lloguers temporals.

«A partir d'aquest dilluns exigirem a les plataformes l'eliminació de 53.000 pisos turístics per no complir amb la normativa. I així passaran a ser de lloguer permanent per a la gent jove i famílies d'aquest país», ha avançat aquest diumenge Sánchez en un míting a Màlaga. 

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la notícia i ha precisat que més de 7.700 d'aquests pisos són a Catalunya. «Amb aquest important anunci del president Sánchez, a Catalunya 7.729 habitatges deixaran de ser pisos turístics per ser habitatges per als ciutadans i ciutadanes», ha assenyalat Illa.

«Així és com es lluita contra els abusos i com es protegeix el dret a un habitatge digne i assequible», ha reblat el president de la Generalitat en un missatge a X.

