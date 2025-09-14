Esports
Cancel·len l’última etapa per les protestes i la Vuelta acaba amb l'escamot escortat
Els manifestants propalestins han ocupat les calçades i han protagonitzat enfrontaments amb la Policia
La 80 edició de la Vuelta a Espanya ha finalitzat aquest diumenge de manera abrupta a uns 57 quilòmetres de la meta a causa dels disturbis que s’han produït a diversos carrers del centre de Madrid, on els manifestants propalestins han ocupat les calçades i han protagonitzat enfrontaments amb la Policia.
L'escamot, parat als Jardins del Palau Reial, espera la protecció policial per anar als vehicles dels equips o directament als seus hotels.
Figueres, punt de partida dels incidents
El començament de La Vuelta a Piemont (Itàlia) amb tres etapes, i la quarta que va finalitzar a França, van transcórrer amb normalitat. Tot va ser arribar a la ciutat gironina de Figueras en la cinquena jornada i encendre’s una metxa de protestes que ja van marcar el camí fins Madrid.
En primer incident va tenir lloc a Figueras, quan en la crono per equips un grup de manifestants va obstaculitzar el pas de l’equip Israel Premier Tech. Primer avís i primer mal de cap per a l’organització, qui des de l’inici va treballar juntament amb les Forces i Cos de Seguretat de l’Estat per garantir el bon esdevenir de la cursa.
Van seguir les protestes, sense incidents destacats fins arribar a un greu punt d’inflexió. En l’onzena etapa amb final a Bilbao va caldre neutralitzar l’etapa a 3 km de meta. No hi va haver guanyador ni temps de classificació. La revolta va marcar l’agenda. Es buscaven decisions, però ningú no sabia qui les havia de prendre.
L’organització seguia agafada el compliment del reglament. L’Israel no era un equip convidat, sinó que es va guanyar la participació pels punts UCI. La mateixa UCI es va expressar en termes semblants. L’equip no tenia a la seua esquena cap sanció de cap organisme internacional i la seua participació era lícita.
La presència de banderes i protestes a les sortides, metes i diversos trams de cada etapa es van fer habituals. I va arribar un altre dia fosc. La setzena jornada amb meta a Mos Castro Herville, va haver d’avançar la meta 8 km per incidents. Aquell dia sí que hi va haver un guanyador: el colombià Egan Bernal.
Por a l'escamot
Per a súmmum, en la jornada gallega, un manifestant que va sortir d’improvís des del pendent pròxim a la carretera i va originar la caiguda de l’espanyol Javier Romo, qui es va retirar l’endemà.
Es va crear nerviosisme extra, es van augmentar els reforços policials i els corredors, alguns reconeixent passar por i témer per la seua seguretat, van decidir, després de consultar amb el sindicat CPA, poder optar per parar la cursa si la seua integritat corria perill.
Ja a la Serra de Guadarrama, en l’etapa de La Bola del Mundo, un grup de manifestants va fer una seguda al pas dels corredors que va obligar als mateix a passar pels laterals de la carretera, cada un com va poder.
La Vuelta no va entrar a Madrid
El caos va arribar a Madrid. Cibeles, Neptuno, Atocha, la Gran Via es van convertir en un escenari convuls. Els manifestants es van imposar a l’ordre i al respecte per la competició. Mala imatge de la Vuelta. Alguna cosa s’intuïa, però va passar, i Vingeggard haurà de rebre el seu premi lluny del podi.