Aproven l'avantprojecte de llei que prohibeix fumar en terrasses i estacions de transport

La norma prohibeix el consum de tabac en menors i amplia les restriccions en la publicitat

Un grup de noies en una terrassa a l'ombra i amb ventalls durant el pic de l'onada de calor a Barcelona.ACN

ACN

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar, prohibeix el consum de tabac en menors i limita la publicitat de productes relacionats. La llei amplia la llista d'entorns exteriors en què no es podrà fumar i inclou les terrasses de bars, llocs on es facin espectacles públics, instal·lacions esportives, parcs infantils o estacions de transport, entre d'altres. 

També es prohibeix el consum de tabac en menors, que se suma així a la ja prohibida venda o entrega, i tota forma de publicitat, promoció i patrocini del tabac en qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l'àmbit digital. A banda del tabac convencional, les mesures de l'avantprojecte de llei també s'apliquen a cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes amb base amb herbes i dispositius per al consum de productes escalfats.

Pel que fa als espais en què no es podrà fumar, tant interior com exteriors a l'aire lliure, s'hi inclouen exteriors de centres sanitaris, educatius, universitaris i socials; parcs infantils i zones culturals o esportives; terrasses de bars, estacions de transport, espectacles i concerts a l'aire lliure; i vehicles de transport amb conductor. 

La norma inclou l'obligació d'indicar que en aquests entorns està prohibit fumar. També es prohibeix la venda i subministrament de cigarretes electròniques d'un sol ús, tant per l'impacte ambiental com la seva accessibilitat entre els joves.

