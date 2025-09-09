Societat
Aproven l'avantprojecte de llei que prohibeix fumar en terrasses i estacions de transport
La norma prohibeix el consum de tabac en menors i amplia les restriccions en la publicitat
El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar, prohibeix el consum de tabac en menors i limita la publicitat de productes relacionats. La llei amplia la llista d'entorns exteriors en què no es podrà fumar i inclou les terrasses de bars, llocs on es facin espectacles públics, instal·lacions esportives, parcs infantils o estacions de transport, entre d'altres.
També es prohibeix el consum de tabac en menors, que se suma així a la ja prohibida venda o entrega, i tota forma de publicitat, promoció i patrocini del tabac en qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l'àmbit digital. A banda del tabac convencional, les mesures de l'avantprojecte de llei també s'apliquen a cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes amb base amb herbes i dispositius per al consum de productes escalfats.
Pel que fa als espais en què no es podrà fumar, tant interior com exteriors a l'aire lliure, s'hi inclouen exteriors de centres sanitaris, educatius, universitaris i socials; parcs infantils i zones culturals o esportives; terrasses de bars, estacions de transport, espectacles i concerts a l'aire lliure; i vehicles de transport amb conductor.
La norma inclou l'obligació d'indicar que en aquests entorns està prohibit fumar. També es prohibeix la venda i subministrament de cigarretes electròniques d'un sol ús, tant per l'impacte ambiental com la seva accessibilitat entre els joves.