Societat
Una quarta part dels joves de 15 anys de la península Ibèrica tenen dificultats extremes per llegir
L'exministre d'Educació portuguès Nuno Crato atribueix la dada a la substitució «de l'exigència» pel «divertiment»
Una quarta part dels joves de 15 anys de la península Ibèrica tenen dificultats extremes per llegir. Són dades del darrer informe Pisa que s'han posat sobre la taula durant la inauguració del X Forum Edita, que se celebra des d'avui i fins al 10 de setembre a Barcelona.
L'exministre d'Educació i Ciència de Portugal Nuno Crato ha obert l'esdeveniment amb la ponència 'Educació i lectura'. A parer de Crato, la «culpa» d'aquesta situació és de «les polítiques educatives que substitueixen l'ensenyament i l'exigència per la facilitat i el divertiment».
Una trentena d'especialistes internacionals de diferents àmbits del món del llibre participaran a les 16 ponències, debats i taules rodones que tindran lloc durant el certamen.
La ponència inaugural ha tingut lloc al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, i Crato, durant el mandat del qual, del 2011 al 2015, Portugal va pujar 44 punts al test Pisa, ha fet una aposta clara pels manuals educatius com a «peça essencial» del sistema d'ensenyament. «Llegir un llibre de text és un exercici, i un exercici intens per a la nostra ment», ha assegurat.
«Hem d'ensenyar els joves a llegir, i a llegir bé, per tal que sàpiguen i tinguin curiositat per saber-ne més». I ha plantejat la seva preocupació, i la de molts altres prescriptors i experts del món educatiu, per l'abandonament de la lectura per part de molts joves. Crato ha considerat molt important despertar el gust per la lectura.
L'exministre portuguès també ha criticat el corrent educatiu que menysprea el llibre de text i que titlla els professors que en fan servir de «mandrosos, incapaços o poc creatius», i ho ha fet tot considerant que, si no s'utilitza aquesta eina, «els professors perden el temps preparant fotocòpies i altres documents dispersos que no passen per cap filtre i que no donen suport a l'aprenentatge estructurat tant com seria possible».
Per tot plegat Crato ha considerat que els llibres de text han d'introduir-se «de forma sistemàtica i enèrgica» i ha opinat que aquesta eina hauria d'estar present «al llarg de tota l'escolarització. I fins i tot després».