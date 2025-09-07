Política
El PP dona per fet que Sánchez es reunirà amb Puigdemont
Bendodo afirma que el líder del PSOE és un «mal» president espanyol perquè ataca els jutges
El vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha donat per fet que el president espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
En una atenció als mitjans aquest diumenge des de Benalmádena (Andalusia), Bendodo ha afirmat que Sánchez està pendent de tancar data amb el fotògraf per a reunir-se amb Puigdemont.
Així mateix, el dirigent del PP ha afirmat que Sánchez és un «mal» president espanyol perquè «es dedica a atacar els jutges». Bendodo ha comparat aquest fet amb la dimissió de la viceprimera ministra britànica, Angela Rayner, que va plegar per un cas sobre els seus impostos.