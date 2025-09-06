Política
El PSOE qualifica Feijóo de «hooligan» per plantar l'acte d'obertura de l'any judicial
Patxi López diu als partits contraris a la reducció de la jornada laboral que la mesura beneficiarà els treballadors
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha qualificat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «hooligan» per plantar l'acte d'obertura de l'any judicial. En declaracions des de Picassent (València), en el marc d'una trobada amb la militància socialista, López ha afegit aquest dissabte que Feijóo està «tan obsessionat» amb el president espanyol, Pedro Sánchez, que el PP sembla gairebé un partit «antisistema».
De cara al debat de la setmana que ve al Congrés sobre la reducció de la jornada laboral, López s'ha dirigit als partits que s'hi volen oposar, per advertir-los que la mesura beneficiarà el conjunt dels treballadors.
El dirigent socialista ha subratllat que es tracta d'una demanda de la «immensa majoria» de la societat. Des de València, López ha acusat Feijóo de tenir una «enorme falta d'institucionalitat» i de «saber estar». «No necessitem 'hooligans' a la política, i ell ho és, tal com està demostrant», ha remarcat.
El dirigent socialista també ha criticat que el president del PP faci de la immigració l'epicentre del seu discurs. «Si vol ser una fotocòpia de [Santiago] Abascal ho està aconseguint, però la gent prefereix l'original», ha reblat.
Absència de Feijóo
Feijóo va defensar ahir que s'alegrava de no haver estat present a l'acte d'obertura de l'any judicial, perquè «no es pot normalitzar el que és una total anomalia». Així ho va assegurar divendres durant l'acte d'inici del curs polític del PP de Madrid, al costat d'Isabel Díaz Ayuso, al mateix moment que tenia lloc l'esdeveniment al Tribunal Suprem.
En un context marcat per aquesta absència, el líder dels populars va replicar al govern espanyol que «qui falla al cap de l'Estat és qui l'abandona a Paiporta en plena dana» o «qui el té assegut al costat del fiscal processat», en referència al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.