Política
Els Comuns reclamen a l'Estat un decret llei per aturar la compra d'armes d'Israel i que apliqui sancions
Pisarello demana que «sense esperar Europa» se suspenguin els acords comercials «mentre duri el genocidi»
El diputat dels Comuns Gerardo Pisarello ha exigit al ministre de Justícia, Félix Bolaños, que dimarts porti al Consell de Ministres un decret llei per aturar «d'urgència» la compra i venda d'armes a Israel. A més, ha reclamat al govern de l'Estat que «sense esperar Europa, apliqui sancions i suspengui els acords comercials i d'altres tipus amb Israel mentre duri el genocidi».
«Davant de la massacre, prou de paraules i necessitem fets», ha exclamat. Pisarello ha dit que «és inadmissible que tinguem gent de la societat civil en una flotilla jugant-se la vida intentant portar medicaments i aliments a Gaza, quan hauria de ser obligació de l'Estat demanar una mediació per part de l'ONU per obrir un corredor humanitari».
Pisarello, després de reunir-se amb membres de la comunitat educativa de Sabadell, ha assegurat que «costa molt defensar l'educació i la sanitat dels nostres fills i filles, mentre continuen els bombardejos que estan assassinant milers de nens i nenes a Gaza». Per això, ha exigit «passar de les paraules als fets».
També ha dit que es «inadmissible» que hi hagi detencions de ciutadans per «intentar que no es blanquegi la presència esportiva d'Israel en competicions esportives a l'Estat com la Vuelta ciclista». En aquest sentit, ha dit que és «obligació» de l'Estat «impedir que es produeixi aquesta participació o bé suspendre-la mentre duri la massacre».