Salut
La Societat de Pneumologia alerta sobre els riscs del fum dels incendis forestals i demana protegir-se
Els grans focs al nord-oest de la Península han disparat les emissions de carboni a Espanya
La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) alerta la població sobre els riscs per a la salut associats a l’exposició al fum i recorda que els col·lectius més vulnerables són els infants, les persones grans, les dones embarassades i els pacients amb malalties respiratòries o cardiovasculars, davant els grans incendis forestals que cremen des de fa dies al nord-oest de la Península.
La societat científica recomana mesures de protecció per a la població de les zones afectades com evitar l’exposició quedant-se en interiors amb les finestres tancades i utilitzar mascaretes N95 o FFP2, ja que les quirúrgiques no filtren les partícules. Amb tot, fins i tot aquestes mascaretes no garanteixen una protecció total davant del fum.
També recomana mantenir una hidratació adequada per protegir les vies respiratòries i evitar l'activitat física a l'aire lliure, ja que l'esforç incrementa la inhalació de contaminants. SEPAR recorda que cal extremar les precaucions fins i tot després que s'hagin extingit els incendis, ja que les partícules en suspensió romanen a l'aire i continuen representant un risc per a la salut.
La societat científica fa aquesta alerta en un comunicat davant els incendis forestals que devoren Ourense, Lleó, Càceres i altres territoris i que han disparat les emissions de carboni a Espanya al nivell màxim des de, com a mínim, el 2003, quan el Servei de Supervisió de l'Atmosfera (CAMS) de Copernicus va començar a monitorar aquest paràmetre.
El fum dels incendis conté partícules fines (PM2.5), gasos irritants com el monòxid de carboni, òxids de nitrogen i composts orgànics volàtils, així com altres substàncies tòxiques. L'exposició a aquests contaminants pot causar efectes aguts que van des de la irritació ocular, nasal i de coll, la tos o la dificultat per respirar, fins a crisis d'asma, broncoespasmes severs, infeccions respiratòries o descompensacions en pacients amb malaltia respiratòria crònica. Fins i tot les persones sense patologies prèvies poden patir una disminució de la funció pulmonar o dolor toràcic com a conseqüència del contacte amb el fum, adverteixen des de SEPAR.