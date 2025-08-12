Societat
El govern declara la fase de preemergència davant dels nombrosos incendis actius
A Catalunya està actiu el nivell 3 del pla Alfa a 88 municipis de Ponent, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
El govern espanyol ha declarat la fase de preemergència en situació operativa 1 del Pla Estatal d'Emergències «davant dels nombrosos incendis que estan actius» arreu del territori estatal, segons han confirmat el president espanyol, Pedro Sánchez, i el ministeri de l'Interior.
«Estem en risc extrem d'incendis forestals, molta precaució», ha dit Sánchez, davant dels focs que colpegen Castella-i-Lleó, Galícia, Madrid, Andalusia, Castella-la-Manxa i Extremadura, entre d'altres, i que ja han provocat la mort d'un home a Tres Cantos (Madrid).
A Catalunya, el pla Alfa està actiu en nivell 3, de 4, per perill «molt alt» d'incendi forestal en 88 municipis de Ponent, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb la declaració de la situació operativa 1 a l'Estat, el Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM) ha iniciat una comunicació reforçada amb els centres d'emergències de les comunitats autònomes afectades pels focs.
Aquesta fase no suposa la intervenció d'organismes estatals en la direcció i gestió de les emergències d'interès autonòmic ni afecta les competències de les comunitats.