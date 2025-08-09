Política
El PSOE acusa Feijóo de fer un «cop de volant» cap a l'extrema dreta amb la polèmica a Jumella
Mínguez qualifica de «tuf racista» la moció de PP i Vox que prohibeix actes religiosos en instal·lacions esportives
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat aquest dissabte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer «un cop de volant» cap a l'extrema dreta amb la polèmica a la localitat murciana de Jumella.
Mínguez ha qualificat de «tuf racista» la moció de PP i Vox que prohibeix actes religiosos en instal·lacions esportives, afectant principalment les dues principals festivitats del calendari musulmà com són la Festa del Xai i l'inici del Ramadà.
«És un exemple més dels molts que fan de mica en mica a tota la geografia espanyola. Lluny d'apropar el PP al centre, Feijóo fa un cop de volant cap a la ultradreta», ha etzibat la portaveu del PSOE, que retreu al líder popular que vulgui «seduir» els votants de Vox per arribar al poder.
«Li és igual institucionalitzar el racisme, la islamofòbia i la xenofòbia», ha acusat Mínguez. «Des del PSOE li volem dir clarament a Feijóo que, o s'està amb la confrontació o amb la convivència, o amb la defensa dels drets i les llibertats o amb els discursos racistes d'assenyalament i d'odi», ha reflexionat en veu alta la portaveu del PSOE, que apunta que estaran «atents» als posicionaments dels populars.
«Lluitarem contra les campanyes d'odi. Tenim un instrument contra aquests discursos que és la Constitució», ha avisat Mínguez. «El PP està blanquejant cada cop més i en tota la geografia espanyola aquest discurs de l'assenyalament i de l'odi. I tot a canvi d'uns vots», ha conclòs la portaveu del PSOE.