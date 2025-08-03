Política
El PP denuncia al Parlament Europeu que Ribera va amagar «dades clau» sobre la tragèdia de la DANA
Montserrat qüestiona la capacitat de la vicepresidenta de la CE i reclama a Von der Leyen que avaluï la seva continuïtat
L'eurodiputada i secretària general del Partit Popular Europeu (PPE), Dolors Montserrat, ha presentat una pregunta dirigida a la Comissió Europea (CE) per denunciar que l'actual vicepresidenta per a la Transició Neta Justa i Competitiva de la CE, Teresa Ribera, va amagar «dades clau» sobre la dana.
Montserrat considera que Ribera va «ocultar i manipular informació» sobre la gestió de la dana en assegurar que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va emetre «totes les alertes necessàries» durant el tràgic temporal, que va costar la vida a 228 persones.
La secretària general del PPE qüestiona la capacitat de la vicepresidenta de la CE i exministra espanyola per ser comissària i reclama a Von der Leyen que avaluï la seva continuïtat. Dolors Montserrat posa sobre la taula un informe de la Guàrdia Civil que assenyala que entre les 16.15 hores i les 18.43 hores la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no va emetre cap alerta, «una apagada tècnica» en les hores més crítiques de la dana.
«Aquesta informació va ser ocultada intencionadament durant el procés d'avaluació parlamentària per part de Ribera, desviant la responsabilitat cap a l'anterior executiu espanyol del PP i prioritzant el seu nomenament com a comissària», ha carregat la secretària general del PPE.
«Aquestes noves revelacions confirmen que Teresa Ribera es va escudar en una qüestió de competències per no assumir la seva responsabilitat en la gestió de les inundacions de València quan ella era responsable de la política hídrica, de l'organisme de control del clima i de les construccions en zones inundables», ha enumerat Montserrat.
L'eurodiputada popular qüestiona aquesta «ocultació i manipulació» en la pregunta parlamentària dirigida a la CE i afirma que posa en dubte la legitimitat del procés de selecció i la capacitat de Ribera per exercir les seves funcions a la Comissió «amb la transparència exigida».
«La veritat només és una i sempre s'acaba coneixent. En un assumpte d'aquesta gravetat, els europeus no es mereixen una comissària que carrega amb aquesta responsabilitat sobre les seves espatlles i que els enganya», ha conclòs Montserrat.