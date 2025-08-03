Política
Ayuso replica Illa que la Comunitat de Madrid aporta «el 70% de la caixa comuna»
La presidenta madrilenya acusa el Govern de «fregir els catalans per als seus negocis a costa de tots els espanyols»
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicat aquest diumenge el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegurant que la seva autonomia «aporta el 80% de la seva recaptació, el 70% de la caixa comuna». En una entrevista al diari ‘Ara’, Illa ha demanat «posar fre» a la «competència deslleial» i el «dúmping fiscal» de Madrid.
En un missatge al seu compte a X, Ayuso ha assegurat que baixa els impostos «només amb el marge regional, mentre la Generalitat fregeix els catalans per als seus negocis a costa de tots els espanyols».
En l’entrevista, Illa ha carregat contra la Comunitat de Madrid, a qui ha acusat de fer una «acumulació insolidària» de recursos amb rebaixes fiscals «que alteren la competència entre territoris, que se sumen a un efecte de capitalitat que ja els afavoreix i que distorsiona la realitat econòmica».
També ha dit que els madrilenys «acumulen, acumulen, acumulen, generen molta prosperitat», però no la comparteixen amb la resta de territoris.