Política
El PP carrega contra Sánchez i Morant: «Al govern ningú respecta les institucions ni la democràcia»
De los Santos demana al president espanyol que faci cas a 'The Economist' i convoqui eleccions anticipades
El vicesecretari d'Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, ha carregat contra el govern de Sánchez i contra la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, per defensar el comissionat per a la dana. «Escoltant Morant aplaudir al presumpte falsificador de títols, ens queda clar que en el govern de Sánchez no hi ha ningú que respecti les institucions ni la democràcia», ha assenyalat de los Santos des de Madrid.
«Si alguna cosa representa l'executiu i el Partit Socialista és la corrupció. Els seus dos homes forts estan un a la presó i l'altre sense poder sortir d'Espanya», ha continuat el vicesecretari d'Educació i Igualtat del PP, que ha reclamat al president espanyol que faci cas a 'The Economist' i convoqui eleccions anticipades.
«Comença agost i 'The Economist' reclama a Sánchez que faci un pas al costat o que dimiteixi de les seves responsabilitats», ha recordat de los Santos. «Fa menys d'una setmana, el mateix Sánchez utilitzava aquesta capçalera anglesa per posar de manifest els seus grans èxits en matèria econòmica», ha posat sobre la taula el vicesecretari d'Educació i Igualtat del PP.
«Doncs bé, si li servia fa una setmana per treure pit, ara també ens serveix a nosaltres per exigir una vegada més que faci un pas al costat i que retorni la paraula als espanyols», ha etzibat de los Santos. «Espanya ha de tornar d'una vegada al camí de la normalitat», ha insistit el vicesecretari d'Educació i Igualtat del PP, que també ha negat les acusacions de «racisme» del PSOE sobre els menors migrants.
«No hi ha res més racista que un govern doni per bo que dues comunitats autònomes, com Catalunya i Euskadi, no formin part del repartiment de menors no acompanyats», ha conclòs de los Santos.