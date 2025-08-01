Judicial
El Tribunal de Justícia de la UE condemna Espanya a pagar 6,8 milions per no adaptar la normativa sobre conciliació familiar
La sentència adverteix a més amb una multa diària de 19.700 euros mentre persisteixi l’incompliment, després d’anys de retards en la transposició de la directiva europea
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va condemnar aquest divendres Espanya a pagar 6.832.000 euros per incomplir les obligacions per adaptar al seu dret intern la legislació europea sobre conciliació de la vida familiar i laboral.
A més, va amenaçar amb una multa coercitiva diària de 19.700 euros en cas que l’incompliment declarat persisteixi en la data de pronunciament de la sentència.
Finalment, el Tribunal va condemnar Espanya a carregar amb les costes de la Comissió Europea.
Els jutges europeus van concloure que Espanya va incomplir les seues obligacions de la Directiva relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors en haver omès, en expirar un termini fixat per la Comissió Europea, l’adopció de les mesures per donar compliment a aquesta normativa.
El cas es remunta a gener del 2024, quan la Comissió Europea va interposar un recurs per incompliment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra Espanya, per no haver adoptat ni notificat dins del termini establertes totes les mesures necessàries per traslladar la directiva.
Brussel·les va posar en marxa un procediment d’infracció amb l’enviament el setembre del 2022 d’una carta d’emplaçament a Espanya, davant de la falta de notificació de les disposicions nacionals necessàries per complir amb la Directiva.
El país va respondre el novembre d’aquell any comunicant la seua intenció de traslladar la Directiva mitjançant una llei i un reial decret, comprometent-se a remetre amb la brevetat més gran possible les disposicions pertinents i precises.
Davant de la persistent falta de notificació de les mesures de transposició, la Comissió va passar a la següent fase de l’expedient, un dictamen motivat, l’abril del 2023 i va donar a Espanya dos mesos per adoptar les disposicions necessàries.
El 6 de juny d’aquell any Espanya va remetre un quadre de correspondència entre la Directiva i la seua normativa nacional, acompanyat d’un informe del Ministeri de Treball i Economia Social, en el qual s’informava que el projecte de llei sobre les famílies -que havia de servir d’instrument de transposició- havia quedat sense efecte després de la dissolució del Parlament.
Durant els mesos de juliol i setembre de 2023, Espanya va transmetre informació addicional sobre la transposició però Brussel·les va decidir presentar al novembre un recurs davant del Tribunal de Justícia.
Un mes després, el desembre de 2023, Espanya va notificar a la Comissió el Reial Decret-llei 7/2023, aprovat el 19 de desembre de 2023, a fi de completar la transposició de la Directiva i millorar l’assistència en matèria de prestacions d’atur, així com dos nous quadres de correspondència.
Tanmateix, el decret-llei va ser rebutjat pel Congrés dels Diputats el 10 de gener del 2024, pel que no va entrar en vigor.
Posteriorment, el gener del 2024, Espanya va informar a la Comissió de la seua intenció d’incloure les mesures de transposició restants en el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2024.
La Comissió va al·legar que, a la data límit indicada en el dictamen motivat, Espanya no havia traslladat plenament la Directiva, especialment pel que fa a les treballadores regides pel Dret laboral i als empleats públics regulats pel Dret administratiu.
Així mateix, va assenyalar que Espanya no havia notificat com parteix de la transposició el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic ni inclòs la referència expressa exigida per la Directiva.
En la seva sentència dictada avui, el Tribunal de Justícia declara en primer lloc que en haver omès, en expirar el termini fixat en el dictamen motivat de la Comissió Europea, l’adopció de les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment a la Directiva, Espanya ha incomplert les obligacions que li corresponen.
En segon lloc, declara que Espanya ha persistit en el seu incompliment, en no haver adoptat, en la data de l’examen dels fets pel Tribunal, totes les mesures necessàries per traslladar al Dret intern les disposicions de la Directiva ni haver comunicat les mesures a Brussel·les.
En tercer lloc, la cort va anunciar la multa imposada a Espanya.