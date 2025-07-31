Economia
El govern espanyol diu que no està negociant amb Endesa i Iberdrola l'allargament de la vida de les seves nuclears
«Fa anys que Espanya té aquest debat resolt i els terminis de tancament són molt clars», avisa Yolanda Díaz
El govern espanyol ha negat aquest dijous que estigui negociant amb Endesa i Iberdrola l'allargament de la vida útil de les seves centrals nuclears. Segons han admès fonts del Ministeri de Transició Ecològica, al mes de juny l'executiu va rebre una carta d'ambdues companyies (titulars de les centrals d’Ascó i Vandellòs, entre d’altres) parlant de la vida útil de les plantes, una missiva que no subscrivien firmes com Naturgy o EDP. Des del departament que dirigeix Sara Aagesen apunten que va ser només una «declaració d'intencions» i no una «sol·licitud formal». En conèixer aquesta informació, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dit que Espanya té el debat nuclear resolt i que els terminis de tancament són «molt clars».
Per la seva banda, des del Ministeri de Transició Ecològica remarquen que, en la seva carta, Endesa i Iberdrola proposaven modificar el marc normatiu vigent de les centrals. Davant d'això, van respondre que qualsevol canvi s'hauria de basar en tres «línies vermelles»: que hi hagi seguretat per a les persones, que es garanteixi la seguretat del subministrament i que els canvis no suposin un cost més elevat per als ciutadans.
«Aquesta és la posició del ministeri, que es va traslladar per carta a ambdues companyies», destaquen. «Des de llavors, cap de les empreses ha comunicat al govern que tingui la intenció de renunciar a les seves peticions inicials, de manera que no hi ha cap negociació oberta ni canvi de posició per part de cap de les parts», ressolen des del govern espanyol.
Pels de Yolanda Díaz, la proposta va en contra del que s'ha acordat entre el PSOE i Sumar amb el pacte d'investidura, de manera que faran el que estigui a les seves mans per impedir una pròrroga que allargui la vida de les plantes nuclears. «Allargar la vida útil de les nuclears significa no deixar prou espai per al desplegament imprescindible de les energies renovables al nostre país. Cal recordar que Espanya és un dels líders mundials en la transició energètica, amb excel·lents resultats econòmics i de creació d'ocupació», ressalten.
Fonts de Sumar han afegit aquest dijous que l'energia nuclear no és una energia «flexible» i, per tant, no representa cap solució als problemes derivats de l'apagada de fa uns mesos. «Allargar el calendari de tancament significa incomplir els compromisos adquirits amb els inversors en renovables, que han pres decisions segons un calendari acordat», afegeixen. «Espanya va tancar aquest debat amb èxit fa anys, i no té cap sentit tornar-lo a obrir davant la urgència d'afrontar una transició ecològica justa al nostre país», conclouen.