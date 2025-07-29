Mobilitat
Puente espera que els usuaris de Rodalies notin una millora «substancial» del servei en «dos o tres anys»
«El govern d'Espanya compleix els seus compromisos polítics, complim pactes i som lleials amb els socis», diu
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha celebrat aquest dimarts la creació de l'empresa mixta Rodalies i ha assegurat que els usuaris notaran una millora «substancial» del servei en un termini de «dos o tres anys». «El que avui aprovem és la materialització d'un compromís polític. El govern d'Espanya compleix els seus compromisos polítics, complim pactes i som lleials amb els socis», ha ressaltat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres on s'ha donat llum verda a la nova companyia compartida entre Estat i Generalitat.
Per Puente, la nova empresa permetrà una presa de decisions més «àgil» i ajudarà a respondre millor a les prioritats de Catalunya com a titular del servei ferroviari.
«Continuarà havent-hi una col·laboració estreta amb agents socials i amb grups d'interès, que és clau per a una coordinació adequada, sobretot en relació amb les incidències i els períodes d'obres intenses com els que vivim en aquest moment. També hi haurà una major especialització dels recursos», ha argumentat Puente en exposar les bondats de la nova empresa mixta.
Segons el govern espanyol, els objectius de qualitat del servei que s'han establert seran «mesurables» i comptaran amb «incentius i penalitzacions» segons el que apuntin els indicadors de gestió. Quan es materialitzin els tres factors (pendents): obres, trens i governança, espero que, en els pròxims dos o tres anys com a màxim, els usuaris notaran una millora substancial tant en la puntualitat com en la qualitat i la regularitat del servei», ha promès Puente.
L’empresa compartida
Tal com s'ha conegut aquest dimarts, l'empresa mixta de Rodalies de Catalunya comptarà amb un consell d'administració amb cinc membres proposats per la Generalitat i quatre pel govern espanyol. L'acord també preveu que l'estructura accionarial estigui constituïda en un 50,1% per Renfe Viajeros SA i en un 49,9% per la Generalitat. Les dues parts es comprometen a constituir l'empresa abans del 31 de desembre de 2025.
Tanmateix, el pacte contempla que Renfe faci l'aportació de tots els mitjans necessaris per a la prestació del servei, amb l'assignació de material, instal·lacions, béns i immobles, drets, obligacions i relacions jurídiques. D'altra banda, els dos socis de la nova societat es comprometen a buscar fórmules perquè el Govern pugui participar en la governança del centre de formació Renfe que es troba a l'Hospitalet de Llobregat.