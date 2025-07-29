Política
El govern espanyol aprova l'ampliació del permís de naixement i curs en tres setmanes
L'executiu es compromet a estendre'l fins a les vint setmanes durant la legislatura
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el decret llei pel qual s'amplia el permís de naixement i cura en tres setmanes, dues de les quals flexibles fins que el menor compleixi vuit anys. Segons ha destacat el govern espanyol, aquest pas completa íntegrament la transposició del permís parental retribuït previst per Brussel·les.
De fet, ressalten que va més enllà i es compromet a estendre fins a les vint setmanes la durada global d'aquest tipus de permisos durant la present legislatura. Tal com apunta el Ministeri de Treball, l'ampliació fins a dinou setmanes del permís de naixement a Espanya supera la recomanació de l'OIT i permet que el país s'alineï amb els estats europeus amb permisos de maternitat més llargs i flexibles.