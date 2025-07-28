Política
El PSOE i Sumar arriben a un acord per ampliar els permisos retribuïts per naixement i paternitat
El permís de paternitat passarà a se de 17 setmanes en comptes de 16
El PSOE i Sumar han arribat aquest dilluns a un acord per ampliar els permisos retribuïts per naixement i paternitat. Segons han informat fonts de la formació de Yolanda Díaz, la iniciativa preveu una setmana més de permís fins que el menor faci 12 mesos (de les 16 actuals fins a les 17), dues setmanes més de permisos retribuïts al 100% per a la cura fins als 8 anys i 32 setmanes de permisos per naixement i cura per a famílies monoparentals.
«És absolutament fonamental que aquest acord es faci efectiu en el Consell de Ministres del pròxim dimarts 29 de juliol, per evitar la multa que la Unió Europea imposarà a Espanya a partir de l'1 d'agost», detallen des de l'espai de Yolanda Díaz.
A aquestes mesures, apunta Sumar, s'hi suma el «compromís polític» d'incrementar una setmana més de permís per naixement fins a completar un total de 20, entre permisos parentals i de naixement clàssics.
Tal com ressalten els de Yolanda Díaz, amb l'aprovació del decret les persones treballadores tindran dret a dinou setmanes de permís per naixement i cura, dues de les quals seran parentals fins als vuit anys, retribuïdes al 100%. Aquestes se sumaran a les 8 setmanes no retribuïdes que actualment reconeix l'article 48 bis de l'Estatut dels Treballadors i a la possibilitat d'acumular el permís per lactància, que ja fou reconegut pel Ministeri de Treball i Economia Social com un dret de les persones treballadores al RDL 2/2024.
«No hi ha cap motiu per no aprovar el Reial decret llei immediatament, ja que l'acord ja s'ha assolit. Sumar és la garantia que aquest govern avança en drets i compleix els acords. Continuarem treballant per intensificar l'agenda social del govern i per dotar de força i sentit aquesta legislatura», agreguen.
Segons ha remarcat la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, aquest dilluns, l'acord tancat amb el PSOE és una «bona notícia» que desbloqueja una mesura que millora les condicions dels pares i les mares d'Espanya. «Volem que s'aprovi ara, no per caprici, sinó perquè seria una gran irresponsabilitat llançar 40.000 euros diaris de diners públics en lloc de fer-ho. No hi ha raons polítiques que ho justifiquin», ha explicat a Telecinco.