Política
El PP insta Sánchez a aprofitar el balanç de mandat per convocar eleccions i el PSOE li retreu el cas Montoro
Bendodo critica els dos anys de «desgovern i corrupció» i Mínguez insisteix amb l'escàndol de l'exministre de Rajoy
Intercanvi de retrets entre PP i PSOE, el dia abans que el president espanyol, Pedro Sánchez, faci balanç aquest dilluns dels primers dos anys de la legislatura. D'una banda, el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha instat Sánchez a aprofitar el balanç per convocar eleccions. En unes declaracions enviades als mitjans aquest diumenge, Bendodo ha criticat els dos anys de «desgovern» de Sánchez i la «corrupció» dels casos 'Koldo' i Cerdán'.
Per la seva banda, la portaveu socialista, Montse Mínguez, ha retret als populars el cas 'Montoro', en referència a l'escàndol de l'exministre de Mariano Rajoy. Bendodo ha titllat l'executiu de Sánchez de «desgovern», i l'ha acusat de «xantatge, corrupció i carreró sense sortida». En aquesta línia, el dirigent del PP ha instat el president espanyol a aprofitar la conferència de demà per dissoldre les Corts i avançar eleccions.
Així mateix, Bendodo ha constatat que Sánchez no té majoria, i que la corrupció que implica l'executiu, el PSOE i la família de Sánchez fan que la legislatura sigui «fallida». El vicesecretari dels populars ha insistit que, a més, Sánchez no ha tingut «ni la vergonya» de presentar uns pressupostos. «A més, els seus dos números dos estan a la presó i l'altre en camí», ha afegit.
El dirigent del PP ha conclòs que el balanç «real» dels dos anys de legislatura és que Sánchez només ha fet concessions als qui volen «trencar Espanya».
Per la seva banda, Mínguez ha afegit que Espanya va patir les retallades dels governs de José María Aznar i de Rajoy, i que ara s'està descobrint com Montoro utilitzava els diners de tothom per beneficiar «només uns quants». La portaveu socialista ha asseverat que el PSOE no permetrà que Espanya caigui en mans dels qui «només beneficien els de sempre».
En unes declaracions enviades a la premsa, Mínguez ha preguntat al líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, per què quan era president de Galícia va contractar l'empresa de Montoro per 170.000 euros. En aquesta línia, la dirigent socialista ha recordat que els populars tenen encara més de 30 casos pendents de jutjar per corrupció.
Balanç de Sánchez
Sánchez farà aquest dilluns la tradicional compareixença de balanç de final de curs, el darrer acte públic abans de marxar a Mallorca a reunir-se amb el rei i començar les vacances. La cita arriba en un moment marcat pels casos de presumpta corrupció que han sacsejat al PSOE i el PP. En el cas dels socialistes, l'arrest de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán va provocar un xoc que es va durar fins que van començar les revelacions sobre l'exministre popular Cristóbal Montoro.
Sánchez també clou un període marcat per la negociació constant amb els socis i la pressió de l'oposició, que demana eleccions per la tardor, mentre ell s'esforça a projectar un optimisme avalat per les dades econòmiques.
Tot i que el president garanteix que no hi haurà eleccions i que se sent «fort», la recta final del curs ha posat a prova la solidesa del govern espanyol i l'estabilitat del denominat «bloc d'investidura» davant del 'cas Cerdán'.
De fet, la difusió de l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil sobre l'exdirigent socialista va elevar al màxim la pressió sobre el PSOE, afectat des de feia mesos per les investigacions que afectaven l'exministre José Luis Ábalos (ara diputat al grup mixt) i el seu exassessor Koldo García.
En fer-se públiques les indagacions sobre Cerdán -que incorporaven àudios on, aparentment, se l'escoltava parlant amb Ábalos i Garcia de prostitució i suposades comissions-, el PSOE va moure fitxa i va precipitar la seva expulsió. Tot plegat, després d'assistir, una setmana abans, a l'entrada d'agents policials de paisà a la seu de Ferraz per fer un bolcat d'informació en una jornada de gran pressió mediàtica.