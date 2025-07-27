Política
Moreno Bonilla preveu formar una «aliança» contra el finançament singular català
El president andalús defensa un millor sistema per a Catalunya però que no vagi «en contra» de la resta d'autonomies
«Hi haurà aliança contra el cupo independentista català, sintonitzo amb Page i Barbón». El president d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla (PP), preveu formar una «aliança» amb els presidents de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i d'Astúries, Adrián Barbón -tots dos del PSOE- contra el finançament singular català.
En una entrevista que publica aquest diumenge 'El Mundo', Moreno defensa que Catalunya mereix un millor sistema de finançament, però que no vagi «en contra» de la resta d'autonomies. Així mateix, el president andalús ha qualificat de «sense sentit, burrada i fugida endavant» el fet que el govern espanyol afirmi que Andalusia també pot aspirar al mateix finançament singular que s'ha negociat per a Catalunya.
Moreno Bonilla, que no vol parlar de «fronts», ha relatat que ja ha parlat amb Page i Barbón. De fet, el president andalús coincidirà amb el president de Castella-la Manxa en una conferència a Cantàbria, a l'inici del curs que ve, després de l'estiu, junt amb el president de Galícia, Alfonso Rueda (PP). Moreno vol teixir «una entesa i una aliança» perquè el model de finançament autonòmic sigui «raonable per a tothom».
El president andalús ha afegit que cal que no es trenqui ni la caixa única d'Espanya ni el principi de solidaritat. «No estic en contra que Catalunya tingui un millor finançament. Per a res. N'és mereixedora. Però no en contra de la resta d'autonomies», ha argumentat Moreno, que ha reiterat la «sintonia» que té amb Page i Barbón.
Iniciativa a Astúries
El president andalús també ha explicat que aprofitaran la iniciativa dels socialistes aprovada a Astúries sobre el finançament per portar-la a Andalusia. Moreno Bonilla vol saber si el PSOE andalús aprova el que els socialistes asturians han proposat. El president andalús s'ha referit així a la votació a la Junta General d'Astúries, seu parlamentària del Principat, que dilluns va rebutjar el «cupo català».
Els diputats de PSOE, PP, Convocatoria por Asturias, IU-Más País-IAS, Foro Asturias i l'exrepresentant de Podem van aprovar una iniciativa que instava el govern asturià a «rebutjar la ruptura del règim comú de finançament i qualsevol model que privilegi unes autonomies en detriment d'altres». Barbón, president socialista asturià, hi va votar a favor.
En un altre àmbit, Moreno Bonilla ha subratllat que no tindria cap problema amb fer coincidir les pròximes eleccions andaluses amb uns eventuals comicis avançats a les corts espanyoles.
Azcón no veu clara l'aliança
Per la seva banda, el president d'Aragó, el també popular Jorge Azcón, no veu clara l'aliança de diverses autonomies contra el nou finançament català. En una entrevista a 'La Razón', Azcón ha constatat que precisament Moreno Bonilla ja ha intentat aquesta estratègia, però que «no va tenir gaire sort».
De fet, el president autonòmic del PP ha insistit que el seu homòleg andalús ja va rebre un 'no' tant de part de Page com de Barbón: «Diuen una cosa, però quan arriba el moment defensen el contrari», ha lamentat.
«Illa és pres d'ERC»
Per altra banda, Moreno Bonilla ha subratllat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, és «pres d'ERC», i ha pronosticat que això «li passarà factura». Ara bé, el dirigent del PP ha afirmat que Illa té una «actitud més correcta» amb l'Estatut, la Constitució i les institucions de l'Estat i la Monarquia que altres presidents com Carles Puigdemont o Quim Torra.
«Illa busca una política transversal que li permeti comptar amb el suport d'una majoria social més àmplia, i això li permet un nivell de distensió interessant», ha reflexionat.
«Vergonya» per a Montoro
Finalment, Moreno Bonilla ha dit que seria una «vergonya» per a Cristóbal Montoro i per al PP que es demostressin els indicis sobre presumpte suborn, frau, tràfic d'influències i blanqueig. El president andalús ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà «molt contundent internament» contra la corrupció.