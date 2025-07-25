Memòria
El Parlament treballa per aprovar la llei de memòria democràtica abans de finals d'any
Familiars de la Lleva del Biberó reivindiquen el seu llegat i demanen a les noves generacions evitar repetir la història
El Parlament treballa per aprovar la llei de memòria democràtica abans de finals d'any. Així ho ha avançat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en l'acte d'aquest divendres a la Cota 705 de la Serra de Pàndols, en la commemoració de l'inici de la Batalla de l'Ebre fa 87 anys.
«Si l'haguéssim de reduir a un simple objectiu, diria que la llei persegueix que les generacions joves sàpiguen que la democràcia té un preu i la pau un valor infinit, que la conciliació, la reconciliació i l'esforç pel diàleg sempre val la pena», ha dit.
Una premissa que també han refermat familiars de la Lleva del Biberó, que han homenatjat el seu llegat davant de joves que han participat en els camps de treball de memòria a Caseres i el Pinell de Brai.