Espanya i 25 països més condemnen el model israelià d’entrega d’ajuda a Gaza i exigeixen un alto el foc immediat

Espanya i 25 socis internacionals han signat un manifest contra el model gestionat des del govern israelià per entregar ajuda humanitària a Gaza. «És perillós, alimenta la inestabilitat i priva els gazians de la dignitat humana», apunten els signataris, els quals també condemnen el «degoteig d'ajuda» que arriba a la població civil i la «matança inhumana de civils, inclosos nens, que intenten satisfer les seves necessitats més bàsiques».

Alhora, exigeixen la fi de les sancions que ha imposat Israel contra l'ONU per tal que l'ajuda humanitària sigui distribuïda als palestins de forma «segura i efectiva» i qualifiquen «d'horrible» les més de 800 morts que s'ha produït a la Franja durant les entregues de productes com aliments o medicaments.

«La denegació per part del govern israelià d'assistència humanitària essencial a la població civil és inacceptable», resumeix la missiva. A hores d'ara, l'ajuda a la població de Gaza arriba a través de la Fundació Humanitària de Gaza (GHF, per les seves sigles en anglès), una entitat controlada per Israel -amb el suport dels Estats Units- que diverses ONG han criticat per la manca de punts de distribució i per les accions violentes de l'exèrcit israelià que supervisa les entregues.

A banda de les exigències en matèria humanitària, els socis internacionals manifesten el seu rebuig a «qualsevol acció que impliqui canvis territorials o demogràfics als territoris palestins ocupats» i fa una crida a totes les parts implicades en el conflicte del Pròxim Orient a «unir esforços per posar punt final a un conflicte terrible a través d'un alto el foc immediat, incondicional i permanent».

De la mateixa manera, també qualifiquen de «terrible» el «patiment» dels ostatges capturats per Hamàs des dels atacs del 7 d'octubre de 2023 i demanen el seu alliberament immediat i sense condicions. «La guerra a Gaza ha d'acabar ara mateix», conclouen.

La carta, publicada aquest dilluns pels mateixos governs, compta amb la firma dels ministres d'Exteriors d'Austràlia, Àustria, Bèlgica, el Canadà, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Islàndia, Irlanda, Itàlia, el Japó, Letònia, Lituània, Luxemburg, els Països Baixos, Nova Zelanda, Noruega, Polònia, Portugal, Eslovènia, Espanya, Suècia, Suïssa, el Regne Unit i la comissària europea d'Igualtat, Hadja Lahbib.