L'UCO demana saber les visites que rep Santos Cerdán a la presó de Soto del Real

L'UCO de la Guàrdia Civil ha demanat saber les visites que rep l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán a la presó de Soto del Real. Segons consta en una comunicació a la qual ha tingut accés l'ACN, Es vol tenir informació de les visites que rebi l'intern, «preferiblement amb antelació a la seva realització».

«En cas que aquestes siguin imprevistes, com les efectuades per membres del col·legi d'advocats, s'informi amb la màxima celeritat possible. És d'interès saber qui fa o farà aquestes visites i quan es duen a terme, però no així el contingut de les mateixes», exposen.