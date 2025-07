Ayuso tanca files amb Feijóo i li garanteix suport per derrotar Sánchez: «Estem preparats»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comunitat de Madrid i líder del PP madrileny, Isabel Díaz Ayuso, ha tancat files amb el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del congrés de la formació. Ayuso ha intervingut a la clausura del conclave popular aquest diumenge i ha garantit el seu suport a Feijóo per derrotar l’actual govern espanyol presidit per Pedro Sánchez i «dir als espanyols que aquesta terrible situació arribarà a la fi».

«Estem preparats», ha afirmat. Tot i això, ha demanat la col·laboració de la ciutadania per «enderrocar el mur». «T’acompanyarem i estarem vigilants perquè aquest mur no caurà, el tirarem entre tots», ha afegit.

També s’ha referit a Catalunya i ha vaticinat que «tornarà el cop i ara res no els podrà aturar», ni tan sols unes forces policials que veu «lligades de mans». Així mateix, ha carregat contra el finançament singular de la Generalitat: «Volen treure’ns els diners», ha clamat, i ha augurat que el nou model s’aprovarà durant l’estiu aprofitant el període de vacances. Per això ha demanat controlar el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) «com qui posa patrulles ciutadanes de seguretat».

Ayuso ha fet un discurs de defensa de la llibertat i també de reivindicació de Madrid com a «casa de tots els espanyols». Per això ha celebrat que Feijóo, «un madrileny de Galícia», faci que «l’Espanya de sempre reneixi amb més ganes que mai».

«La nostra obligació és representar tots aquells que estimen Espanya i es neguen a aquesta podridura política», ha dit, i s’ha proposat «acompanyar» el president del PP per aconseguir-ho. «Tens tot el PP darrere teu», ha asseverat, i n’ha lloat que no s’hagi deixat emportar «ni per ecos, ni titulars ni cap complex».

«Com a bon gallec, tens escrita la següent meta i estàs esperant que arribi», ha apuntat, i ha insistit que «cada cop són més les sensibilitats que es veuran representades per aquest PP». «Som un projecte plural» que ha de sortir d’aquest congrés «unit», ha reclamat. «Som l’alternativa. Som tot allò que Espanya necessita i que el sanchisme no defensa», ha continuat.