Feijóo, al congrés del PP: «No m'ho consentiu, si faig el que fa Sánchez, feu-me fora del partit»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès aquest dissabte a les bases i els dirigents del seu partit que ell mai farà els errors que ha comès Pedro Sánchez al capdavant del PSOE i el govern espanyol. «Jo no soc ni seré com ell, i vull un partit que tampoc m'ho permeti. No m'ho consentiu. Si faig el que fa ell, feu-me fora del partit. No consentiu la degradació d'un partit d'Estat», ha exclamat durant el discurs previ a la seva reelecció com a cap de files dels populars. D'altra banda, s'ha marcat com a objectiu arribar als deu milions de vots a través d'un programa polític «de centre i reformista». Tot plegat, ha afegit, sense negociar mai amb «la unió dels espanyols» i respectant la «diversitat» que té l'Estat.

«Jo no soc ni seré mai fonamentalista. Defenso la centralitat perquè no es renuncia, sinó compromís amb la majoria, i és també una aspiració de la qual no desisteix. Sabeu quina? Tornar a ser un partit de deu milions de votants. Aquest és l'objectiu», ha destacat. A les darreres eleccions generals, el PP va tenir vuit milions de vots, el PSOE set, Vox tres i Sumar tres.

Tot i marcar-se aquesta meta electoral, Feijóo ha insistit que l'objectiu ha de ser governar i aconseguir un «futur digne» per Espanya. «No estic aquí per esperar torn», ha ressaltat abans de dir que ell no desaprofitarà «la força de les urnes» per garantir «un canvi de soca-rel a Espanya». En una menció velada a Vox, Feijóo ha apuntat que el PP que ell defensa ha de ser «lliure» per decidir les seves polítiques i prioritats.

«No serem mai el partit que els nostres adversaris volen que siguem, serem el partit que necessita aquest país, lliure per defensar els seus principis i la gent, i dir ‘sí’ quan és ‘sí’ i ‘no’ quan és ‘no’», ha proclamat. D'altra banda, ha manifestat que si ell governa, Espanya «no estarà mai en venda». En clau electoral i de pactes, Feijóo també ha posat èmfasi en la unitat territorial, tot asseverant que el PP és l'únic partit que «no negocia ni negociarà» amb aquest element.

«No és un tràmit»

En un moment polític marcat per la crisi que ha causat el ‘cas Cerdán’ al PSOE, Feijóo ha ressaltat que el PP no ha convocat un congrés en clau interna, sinó pensant en Espanya. «No és un tràmit, és una resposta nacional a la decadència, la divisió i la fatiga política que senten milions d'espanyols», ha remarcat tot prometent que el PP ha d'oferir «llum al final d'aquesta foscor». «Avui el meu compromís és reconstruir el nostre país, aquest és el compromís del 21è congrés del PP», ha asseverat.

Segons Feijóo, la pròxima legislatura s'ha de dedicar a acabar els «atropellaments» del govern del PSOE i a fer «reformes» perquè tot plegat no es torni a repetir. «És una doble tasca: aturar el deteriorament de les institucions i la democràcia, i garantir, amb les lleis que calguin, que cap president pugui tornar a deteriorar les institucions i la democràcia», ha exposat.

«Manual de decència»

En la seva intervenció davant els compromissaris del PP, Feijóo també ha exposat deu compromisos, un decàleg que ha descrit com un «manual de decència». En primer lloc, el dirigent ha situat la defensa de la «nació» i d’Espanya com a projecte «comú». També ha mencionat la defensa dels «valors», la democràcia, la igualtat, la justícia («Espanya no és una finca»), la dignitat, l'interès general, el record a les víctimes de terrorisme d'ETA (entre els que ha mencionat les víctimes de l’Hipercor de Barcelona o l’exministre socialista Ernest Lluch) i la «centralitat».

Segons ha agregat Feijóo en un discurs on ha saludat un per un als barons territorials del PP, defensar la centralitat política no suposa apostar per la «indefinició». De fet, ha reivindicat un «centre reformista» que faci de «casa comuna» de les ideologies de «la democràcia cristiana, el liberalisme i el conservadorisme», en línia amb el que va fer l’expresident José María Aznar amb la refundació del PP.