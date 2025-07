Sánchez es manté com a «capità» enmig del temporal i activa mesures contra la corrupció

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Tret de les crítiques d'Emiliano García-Page i la renúncia forçada d'un dels escuders de Pedro Sánchez a l'executiva, Francisco Salazar, el president espanyol ha superat el Comitè Federal del PSOE sense veure qüestionat el seu lideratge.

La pràctica totalitat de les intervencions ha donat suport a les iniciatives anunciades per Sánchez en un discurs on ha tornat a demanar perdó i ha justificat la decisió de mantenir el càrrec perquè «el capità es queda a capejar el temporal».

Page ha rebut un allau de retrets i Óscar Puente l'ha arribat a qualificar «d'hipòcrita». Una de les intervencions més aplaudides ha estat la del president Salvador Illa, que ha defensat l'amnistia i la resposta «contundent» del partit a la corrupció.Només cinc dies després de l'empresonament del seu últim secretari d'Organització, Sánchez ha comparegut davant els 315 membres del Comitè Federal amb un discurs pensat per revertir l'estat d'ànim de la formació.

Ha aprofitat el conclave per aprovar la bateria de mesures de caràcter intern contra la corrupció i activar la nova executiva liderada per la nova secretària d'Organització, Rebeca Torró, i la nova portaveu, Montse Mínguez. Deixa les iniciatives legislatives per dimecres, quan compareixerà al Congrés i impulsarà algunes peticions dels socis com un càstig més sever a les empreses que paguen comissions.

El dia ha començat amb un revés per a la direcció socialista per la renúncia del membre de l'executiva Francisco Salazar, un dels seus col·laboradors més pròxims. 'Eldiario.es' ha fet públiques denúncies anònimes per comentaris sexuals inadequats a companyes de feina i, malgrat que en un primer moment ha obtingut algun suport, el partit ha acabat anunciant que Salazar abandonava voluntàriament el seu nou lloc com a adjunt a la Secretaria d'Organització, així com de les seves funcions al departament de Presidència de La Moncloa. Page reclama una qüestió de confiança. Després de la intervenció de Sánchez s'han demanat 38 torns de paraula. Com s'esperava, un dels primers a parlar al Comitè Federal ha estat el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, probablement la veu més crítica amb Sánchez ara mateix dins del partit.

El líder dels socialistes castellanomanxecs ha exigit que el president del govern espanyol se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés o bé que convoqui eleccions anticipades. També ha advertit que els suports per continuar governant no poden venir «a canvi de més xantatges obscens dels independentistes».

En declaracions a la premsa en arribar a la seu del PSOE, ha alertat que el cas Cerdán és «la crisi més seriosa en termes de corrupció» per al seu partit i ha assegurat que, si la direcció del partit no ofereix una sortida a la situació, «forma part del problema». També ha assegurat que voldria sortir de la reunió «amb la certesa que no n'hi ha més», de casos com el de Santos Cerdán.

Allau de rèpliques a PageLa intervenció de Page ha desencadenat una allau de rèpliques. A més dels torns de paraula que ja estaven previstos, se n'han demanat 15 de nous per donar resposta al castellanomanxec. Segons fonts socialistes, una de les més contundents ha estat la del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que ha acusat d’«hipòcrita» Page per haver emprat un to conciliador aquest dissabte al Comitè Federal després de les dures paraules del dia anterior.

En un acte divendres, Page havia afirmat que alguns dels membres del Comitè Federal «no saben ni tan sols si compliran el cap de setmana en el mateix càrrec o seguiran en política». «No saben ni tan sols si seran lliures de poder caminar pel carrer o hauran de veure’s en una presó», va afegir.

Tot i que no es va referir directament a Sánchez, va assegurar en un acte a Albacete que hi ha «algú que mana molt que tota la vida s'està fent la víctima». El ministre de Transformació Digital, Óscar López, també ha estat contundent recriminant a Page que plantegi una qüestió de confiança després d'haver defensat l'abstenció del PSOE perquè governés «M. Rajoy».

«Digueu-me boig, però no m'entra al cap que es pugui defensar en aquesta sala la continuïtat de M. Rajoy i ara demanar la fi d'un govern socialista». «Us parlo amb la mà al cor. A part dels papers de Bárcenas, a Catalunya es vivia una situació insofrible, hi havia 3,4 milions d'aturats i una reforma laboral que va devaluar els salaris. I mentre això passava, en aquesta sala es va defensar la continuïtat d'aquell govern del PP. Amb Catalunya trencada, amb el PP acusat de corrupció i els treballadors amb molts menys drets», ha etzibat a Page.

La ministra Pilar Alegría també ha retret a Page que escampi les crítiques en declaracions als mitjans de comunicació, com ha passat aquest matí a les portes de Ferraz, i li ha recordat que té a la seva disposició «processos interns» per aconseguir suports i canviar el rumb del partit. «Mentrestant, cal respectar i donar suport a les decisions que adopta la majoria del partit». El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, també ha respost la demanda d’una qüestió de confiança llançada pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page.

Ha advertit que sotmetre-s’hi és una «trampa» del PP i suposaria fer «el que l’oposició vol». El socialista canari ha recordat que Mariano Rajoy no va presentar cap qüestió de confiança quan era president del govern espanyol i van condemnar el PP com a partit per corrupció. «Per tant, és caure en una trampa», ha subratllat.

Aplaudiments per a Illa

La intervenció d’Illa ha rebut un sonor aplaudiment per part dels assistents al Comitè Federal. El primer secretari del PSC ha assegurat que les mesures anunciades per Sánchez «van en la bona direcció» i són una «resposta contundent i rotunda». Illa ha anat a Madrid a reivindicar un PSOE «unit i fort» i ha defensat que Sánchez «està fent la seva feina i l’està fent molt bé».

També ha advertit que «quan ataquen Pedro Sánchez ataquen tot el partit». Illa no només s’ha referit al cop «molt dolorós i decebedor» de conèixer el presumpte cas de corrupció que afecta Cerdán, sinó que ha fet una defensa dels avenços aconseguits durant el mandat de Sánchez, com l’estat de l’economia, millores socials i els efectes positius que creu que ha aportat la llei d’amnistia.

El president català ha considerat «espectacular» el balanç del govern liderat pel PSOE i ha avisat que la «decepció» del cas Cerdán «no entelarà set anys de govern espectacular».

Apel·lacions a la «unitat»

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha fet una crida a la unitat i la «força» davant de la corrupció perquè «suposa un trencament molt profund de la confiança». Per això ha demanat «fermesa, autocrítica i compromís amb la regeneració democràtica» i ha celebrat la presa de mesures «tant internes com externes» que suposin un millor control de les irregularitats i «tapar forats que encara avui hi ha».

També la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha demanat unitat i que hi hagi un projecte més enllà de la resistència que plantegi una agenda ambiciosa contra la corrupció amb el suport dels socis parlamentaris. «Tenim un bon capità, necessitem una bona tripulació», ha afegit.

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, arribant al comitè federal del PSOE

Pedro Sánchez, durant la reunió del comitè federal del PSOE

El president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, a la seva arribada al comitè federal del PSOE

El president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, durant el comitè federal del PSOE