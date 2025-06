Sánchez diu que la sentència del TC sobre l'amnistia és una "molt bona notícia per a Espanya" i apuntala la convivència

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dijous la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de declarar constitucional la llei d’amnistia. En una atenció als mitjans des de Brussel·les, ha afirmat que és una "molt bona notícia" per a Espanya perquè apuntala la "convivència".

"Estem tancant una crisi política que mai hauria d’haver sortit de la política", ha dit. Segons ell, la decisió demostra que "Espanya és un estat social i democràtic de dret" i que la llei aprovada al Congrés era constitucional. També ha destacat que la sentència posa de manifest "el valor de la política" com a "palanca de transformació i d’aportació de solucions a conflictes difícils" com el del procés.

El president espanyol ha recordat que el seu govern sempre ha defensat que l'executiu de Mariano Rajoy no hauria d'haver "descarregat la resposta" a la crisi territorial i constitucional en el poder judicial. A més, com va fer ahir, Sánchez ha reiterat que l'"esforç" del seu executiu per garantir la convivència a través de la política "val la pena".

"Soc molt conscient dels atacs que rep el govern d'Espanya, que també tenen a veure amb l'amnistia, però malgrat tot, crec que el que està fent aquest govern val la pena per la convivència entre ciutadans i la coexistència entre territoris". Aquest dimecres, Sánchez ja va fer una primera reacció quan es va donar a conèixer que –a falta de la votació- la majoria del TC s'havia pronunciat a favor de la constitucionalitat de la llei.

En roda de premsa a La Haia després de la cimera de l'OTAN, Sánchez va recordar que la llei d'amnistia va sortir del poder legislatiu, no de l'executiu. "Nosaltres sempre vam dir que era una llei plenament constitucional", però "hi va haver grups parlamentaris, governs autonòmics i organitzacions que legítimament han tingut dret de recórrer a les instàncies que han volgut".

En aquest marc, va reivindicar la seva aposta per la política. "Com a cap de l'oposició i després president, vaig heretar una crisi constitucional com no havíem tingut en 45 anys de democràcia, amb líders presos, altres fugits, una societat trencada i confrontada que representa el 18-20% del PIB del país".

Segons Sánchez, "la política ha anat superant aquests obstacles i ha anat trobant la solució". "Estem al 2025, les societats han de mirar endavant i no enrere ni quedar-se captives del passat", va dir, i "amb aquesta sentència, la política es reivindica com un instrument fonamental per a la transformació, la convivència i la coexistència pacífica de ciutadans i territoris".