Illa celebra l'aval a l'amnistia i demana "respecte" pel TC: "No té sentit obstaculitzar l'aplicació de la llei"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi avalat la llei d'amnistia. En una compareixença des del Palau de la Generalitat Illa ha reclamat "respecte" per la decisió del tribunal i ha demanat al Tribunal Suprem que apliqui la llei "amb diligència". "El TC ha parlat: no té sentit obstaculitzar l'aplicació de la llei", ha subratllat, tot recordant que l'amnistia és "plenament constitucional".

Illa també ha lamentat que hi hagi persones que "encara no s'hagin pogut beneficiar de l'amnistia". Durant el seu discurs el president ha subratllat que la democràcia és "sòlida i plena de garanties institucionals" perquè tothom pugui "defensar les seves idees i el seu projecte polític".

Illa ha fet una breu compareixença des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat tot just una hora després que el TC hagi resolt per 6 vots a favor i 4 en contra que l'amnistia és constitucional. El president ha afirmat que és "una hora feliç" i ha defensat que la llei "ha suposat un punt d'inflexió per a la plena normalització" de la política.

De totes maneres, ha lamentat que algunes persones encara no s'hagin pogut beneficiar de la llei i, precisament per això, s'ha adreçat al Suprem "amb respecte però amb claredat" perquè l'apliqui "amb diligència". Illa ha assegurat que entén que, fins ara, algú pogués tenir "dubtes" sobre l'efectivitat i la constitucionalitat de la llei però ha remarcat que amb la decisió del TC queda clar que és "plenament constitucional".

Durant el seu discurs el president també ha volgut adreçar-se a la resta de l'Estat -en castellà- i a la comunitat internacional -en anglès- per subratllar la importància de la llei en la millora de la convivència a Catalunya. També ha defensat que l'Estat té "una democràcia sòlida" i "una Constitució amb garanties" perquè tothom pugui defensar els seus projectes "en un marc de convivència".