Sánchez farà dues compareixences al Congrés el 9 de juliol, una pel 'cas Koldo' i l'altra sobre el context internacional

Inicialment, el govern pretenia fer una única aparició, fet que va provocar crítiques dels socis i l'oposició

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dimecres al Congrés.

ACN

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà per partida doble davant el Congrés dels Diputats el pròxim 9 de juliol. Segons han informat fonts parlamentàries, el del matí servirà per tractar el 'cas Koldo' i les derivades sorgides de la implicació de l'exdirigent socialista Santos Cerdán i el de la tarda servirà per tractar el context internacional i els temes discutits al darrer Consell Europeu.  

Inicialment, la proposta del president era tractar tots els temes en una única compareixença, fet que va provocar crítiques tant dels socis d'investidura com de l'oposició al govern espanyol.

