Societat
La nova llei antitabac impedirà utilitzar vapejadors als espais on no es podrà fumar
Mónica García diu que la indústria ha aprofitat les llacunes de la normativa per captar nous consumidors
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha avançat aquest dimarts que la futura Llei antitabac que impulsa el seu executiu impedirà que s'usin vapejadors als mateixos espais on estarà prohibit fumar com, per exemple, les terrasses de bars i restaurants, parades d'autobús, vehicles d'ús laboral, instal·lacions escolars, universitàries o piscines col·lectives. «Els espais lliures de fum inclouran el tabac convencional, els vapejadors i el tabac escalfat», ha dit a la comissió de Sanitat de la cambra baixa. Segons García, «no hi ha cap evidència científica que acrediti que l'ús de dispositius alternatius al tabac convencional redueixi l'addicció al tabaquisme», i sigui el que sigui que s'inhala, «continua essent nociu».
Per això, segons García, la nova llei «equipararà la regulació de les cigarretes electròniques al tabac tradicional». L'objectiu, ha afegit la ministra, és «tancar una de les llacunes que la indústria ha aprofitat per captar nous consumidors». «El 2030 i 2040 volem arribar a una generació lliure de fums», ha dit.
A més, segons García, el Ministeri també treballa en una regulació sobre els gustos «tòxics» dels vapejadors. Ha posat com a exemple el gust de menta. Considera que l'ús d'aquest tipus de gustos respon a «una estratègia per atraure consumidors joves».
La nova llei se sotmetrà a audiència pública en les pròximes setmanes abans de tornar al Consell de Ministres i desembarcar al Congrés dels Diputats aquest mateix 2025.