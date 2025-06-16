Política
Sánchez nomena un equip interí per assumir les tasques de Cerdán al PSOE fins al comitè federal de juliol
Les funcions seran assumides transitòriament per Cristina Narbona, Ana María Fuentes, Montse Mínguez i Borja Cabezón
El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha nomenat aquest dilluns un equip interí que assumirà les tasques de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán fins al pròxim comitè federal del 5 de juliol. Així n'han informat fonts socialistes, que assenyalen que les funcions seran assumides per la presidenta del partit, Cristina Narbona; la gerent, Ana María Feutes; la diputada del PSC Montse Mínguez, i el secretari d'Acció Democràtica i Transparència, Borja Cabezón.
En aquest comitè federal està previst que hi presentin «mesures de control i regeneració», i comptaran amb el suport de la Fundación Avanza. L'executiva federal també ha aprovat l'expulsió de José Luis Ábalos com a militant.
Després de l'executiva federal d'aquest dilluns a Ferraz, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, compareixerà davant dels mitjans de comunicació. Segons ha avançat el ministre Ángel Víctor Torres, Sánchez farà «anuncis importants de remodelació» a la formació, després de la caiguda de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán per presumpta corrupció.