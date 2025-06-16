Política
Sánchez anuncia que compareixerà al Congrés i impulsarà una comissió d'investigació sobre el cas Koldo
Pressiona PP i Vox perquè presentin una moció de censura i descarta eleccions per "protegir" el govern "progressista"
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre el cas Koldo i les derivades lligades al fins ara secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Després de reunir-se amb la cúpula del partit, el president ha afegit que el PSOE impulsarà una comissió d'investigació sobre aquest tema a la cambra baixa.
En una roda de premsa a la seu de Ferraz, ha tancat novament la porta a un avançament electoral i ha insistit que el PSOE és una "organització neta". Tanmateix, ha reptat al PP i a Vox -als que ha acusat de tenir casos de corrupció o finançament irregular- a presentar una moció de censura i ha dit que el seu deure és "protegir" el govern "progressista".