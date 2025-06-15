Política
Pedro Sánchez assistirà dimecres a la sessió de control al govern espanyol
El president ho comunica als grups parlamentaris a través d'un escrit a la mesa
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assistirà aquest dimecres a la sessió de control al govern espanyol al Congrés després d'una setmana convulsa per al PSOE, amb l'escàndol de l'informe de la UCO i la dimissió del fins ara secretari d'organització del partit, Santos Cerdán.
Sánchez ho ha comunicat als grups parlamentaris a través d'un escrit a la mesa, segons ha avançat Eldiario.es i ha confirmat l'ACN. Previsiblement, serà Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Gabriel Rufián els que formularan preguntes al cap de l'executiu.
La decisió arriba la mateixa setmana en què el president es reunirà amb els socis d'investidura per valorar els suports que té.