Política
Montero diu que «sobren les raons» perquè el govern de Sánchez esgoti la legislatura
La vicepresidenta defensa l’«absoluta contundència» del PSOE amb els «indicis» de corrupció de Santos Cerdán
La vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, ha defensat aquest diumenge que l’executiu de Pedro Sánchez esgoti la legislatura, després de l’esclat del cas de presumpta corrupció del ja exsecretari d’organització del POSE, Santos Cerdán.
Montero sosté que cap organització pot garantir que algú «es desviï de la norma», i que «el que mesura la qualitat democràtica és la reacció» que ha tingut el seu partit. Montero ha defensat que el PSOE ha actuat «amb contundència, claredat i apartant» Cerdán de tots els seus càrrecs davant dels «indicis» de corrupció que apunten els àudios coneguts en l’informe de la UCO. Montero ha admès que s’ha sentit «profundament traïda, dolguda i indignada» amb l’encara diputat de la formació.
Des d’Écija (Sevilla), la ministra d’Hisenda i vicepresidenta primera del govern espanyol ha defensat l’actuació del seu partit i la del president de l’executiu en primera persona davant l’informe de l’UCO, que implica el fins ara secretari d’organització i diputat socialista Santos Cerdán.
Maria Jesús Montero ha insistit que el govern «no sabia» res de la participació de Cerdán en la trama on també estan implicats l’exministre José Luís Ábalos i la seva mà dreta, Koldo García, i ha defensat que davant dels «indicis» el partit ha actuat amb «absoluta contundència, transparència» i celeritat per apartar-lo de tots els seus càrrecs.
Més enllà, Montero ha dit que la «perplexitat» que està experimentant el partit davant d’aquestes informacions és una «evidència» que a l’estat espanyol «no existeix una policia patriòtica que filtri informació al govern abans que es resolgui als tribunals».
«Reacció» davant dels indicis
En el mateix sentit, Montero s’ha defensat dels atacs del primer partit de l'oposició que demanen un avançament electoral, i ha argumentat que «sobren els motius» per esgotar la legislatura i continuar amb les polítiques desplegades pel govern de Sánchez.
A més, la vicepresidenta primera ha etzibat al PP que «no es tracta d’entrar en el ‘tu més’, sinó de contrastar com actuen uns i altres» davant de presumptes casos de corrupció, i sobretot de casos provats. «Encara no he escoltat ni una sola paraula sobre els casos que assetgen el seu partit», ha dit, fent al·lusió tant al president popular Alberto Núñez Fijóo, com al president andalús Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), per casos que afecten càrrecs públics d’aquesta formació a Estepona i Marbella, o la investigació en curs pels contractes sanitaris de la Junta.
«Repugnància» i decepció
María Jesús Montero ha enviat «escalf» a una militància socialista «impactada, dolguda i trista» davant dels darrers esdeveniments, i ha denunciat els «atacs» a cases del poble del partit. En el terreny personal, la vicepresidenta primera ha reconegut que se sent «profundament traïda, dolguda i indignada» amb Santos Cerdán, i l’ha desmarcat de la «trajectòria política impecable» del partit socialista. «La lectura de l’informe provoca repugnància i rebuig», ha admès.