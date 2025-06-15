Política
Feijóo a Sánchez i el PSOE: «Ho sabien tot i ho han tapat tot; no tenen escapatòria»
El popular torna a titllar de «màfia» els socialistes i es compromet a canalitzar a les urnes la «reacció cívica»
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest diumenge que Pedro Sánchez, el seu govern i el mateix PSOE «no tenen escapatòria» després de l’informe de la UCO que implica l’exsecretari del partit Santos Cerdán en una presumpta trama de corrupció.
Feijóo, que ha tornat a titllar de «màfia» els socialistes, ha demanat «que confessin, que paguin i que dimiteixin d’una vegada». El líder popular ha reclamat «una oportunitat per la política i perquè s’obri un temps per la decència», i s’ha compromès a canalitzar a les urnes el «cansament general» i la «reacció cívica» davant els darrers esdeveniments. «Que es vagin preparant, perquè Espanya no es resignarà», ha assegurat des d’Andalusia.
Malgrat la bel·ligerància contra el govern de Sánchez i el PSOE, Núñez Feijóo, ha fet una crida a no agafar «camins curts» per resoldre «el cansament general» i la «reacció cívica sense precedents» que, ha dit, han desfermat els àudios inclosos a l’informe de la Guàrdia Civil.
«Us entenc, però això no va de desfogar-se un dia, treure la ràbia i tornar a casa», ha dit als militants reunits en un acte celebrat a Màlaga, amb el president andalús Juan Manuel Moreno Bonilla a la primera fila. I ha seguit: «El nostre ‘desfogament’ va més enllà, va de fer-los fora, canviar aquesta etapa recuperar les institucions».
Defensa l’honestedat política
En el seu discurs, ha reivindicat la «política honesta». «El polític, o és honest o és un lladre (‘trincón), i se’n va al carrer. Al PP no n’hi haurà cap mentre jo sigui president», ha afirmat. A més, el líder popular ha fet bandera d’haver exercit com a polític durant 30 anys sense que «ningú» dels seus equips hagi estat mai imputat per corrupció.
En aquest punt, el popular ha insistit a dir que «ni Sánchez, ni el seu partit, ni el govern, tenen escapatòria» aquesta vegada perquè «ho sabien tot». «(Sánchez) ho sabia tot i, per tant, se n’ha d’anar com a còmplice; i si no ho sabia, se n’ha d’anar per mentider; va mirar cap a una altra banda i ara ens diu que no ho sabia», ha dit del president del govern espanyol.
Feijóo ha demanat al govern que «no estiri més aquesta degradació i que no ajornin allò que és inevitable». Segons ha dit, no tenen «sortida possible, acorralats per les seves mentides i la seva corrupció. Que confessin, que paguin i que dimiteixin d’una vegada», ha reblat.
Sánchez, «còmplice i mentider»
Davant de militants i simpatitzants, Alberto Núñez Feijóo ha «demanat una oportunitat a la política» per fer que «que s’obri un temps per la decència», i ha demanat la confiança dels espanyols per fer-ho.
El popular ha detallat que si governa evitarà que «torni a passar el que ha passat amb Sánchez», «recuperant els valors i portant-los a l’ordenament jurídic, i endurint l’accés als càrrecs públics i de confiança» perquè «no es posin en llocs de responsabilitat a personatges sortits d’una novel·la».