ÚLTIMA HORA: Sánchez demana perdó i anuncia una auditoria externa dels comptes del PSOE
El president espanyol assegura que no tenia coneixement de les activitats del número 3 del partit fins aquest matí
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dijous a la seu de Ferraz per demanar «perdó» a la ciutadania per les activitats del secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, de les quals ha assegurat que no tenia cap informació fins aquest matí.
Sánchez ha assumit la seva responsabilitat perquè «el PSOE i jo com a secretari general del PSOE no hauríem d'haver confiat en ell». Ha anunciat que malgrat els informes favorables del Tribunal de Comptes, ha ordenat una auditoria externa dels comptes del partit, i ha avançat que farà una «reestructuració en profunditat» de l'Executiva Federal del partit.
També ha descartat de manera taxativa un avançament electoral o dur a terme una crisi de govern. «No hi haurà convocatòria electoral fins al 2027», ha dit.
Sánchez ha comparegut després de la dimissió del fins ara número tres del partit en la seva primera roda de premsa en un mes i mig. Ha obert la seva intervenció demanant «perdó» als ciutadans, i especialment als militants i simpatitzants del PSOE. «Vull demanar perdó perquè fins aquest matí estava convençut de la integritat de Santos Cerdán», ha dit.
I és que, segons Sánchez, «malgrat els rumors sobre les investigacions, fins ara no existia cap indici de la participació» del número tres del partit en el 'cas Koldo', però finalment l'informe de l'UCO que s'ha conegut aquest dijous constata que els «indicis són molt greus».
Per això, segons Sánchez, aquesta tarda dijous ha demanat a Cerdán que dimitís dels seus càrrecs orgànics al partit i renunciés a l'escó al Congrés. Segons Sánchez, en la conversa que ha mantingut amb Cerdán, aquest li ha reiterat la seva innocència, però a ell li pertoca «adoptar decisions».
«El conec des del 2014. Onze anys. He treballat amb ell braç a braç», ha dit, i «amb independència del recorregut judicial que pugui tenir, els indicis que ha aportat la Guàrdia Civil per a mi són una enorme decepció», ha dit.
En aquest marc, ha afirmat que «com qualsevol altra persona, tinc virtuts i molts defectes», ha dit, però «em provoca una enorme indignació i una profunda tristesa veure que tot un projecte polític en què confien milions de persones i del que depenen milions de persones es pot veure afectat per la conducta d'uns pocs».
«No en sabia absolutament res»
El president espanyol s'ha desmarcat de Cerdán i ha assegurat que «encara que pugui resultar sorprenent als ciutadans» no sabia «absolutament res» de les seves activitats. «Aquest és un govern que respecta la feina de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, a diferència del que passava en el passat, i han estat els mitjans els que han tingut coneixement de l'informe abans que jo».
En aquest marc, ha afirmat que ell assumeix la responsabilitat d'actuar davant «l'enorme decepció» de Cerdán, i per tant ha actuat amb «contundència», col·laborarà amb la justícia «com estem fent des del primer moment», i ha demanat perdó.
En tot cas ha recordat que «això no va d'una persona; nosaltres estem aquí per defensar un projecte polític regenerador, d'avenços socials i de transformació, i això supera fins i tot les sigles del PSOE».
No hi haurà eleccions fins al 2027
En el torn de preguntes, ha afirmat que, malgrat les peticions de l'oposició, no té intenció de convocar eleccions. «No hi haurà convocatòria electoral fins al 2027, perquè això no va de mi, ni del PSOE, ni dels diputats de PSOE, sinó d'un projecte que està fent coses bones per a aquest país», ha dit. També ha descartat «absolutament» una crisi al seu executiu, perquè «això no afecta el govern d'Espanya».
Víctima d'un «assetjament»
Sánchez ha afirmat que la seva formació és assetjada per la dreta. «Aquest govern pateix de manera evident un assetjament per part de l'oposició sobre qüestions que no tenen res a veure amb la realitat», ha dit, i «quan hi ha indicis el PSOE actua». En tot cas, ha apuntat que «a diferència» del govern del PP, el seu executiu no persegueix els policies que investiguen la seva corrupció.
Reestructuració de l'executiva
Sánchez ha apuntat que la reestructuració de l'executiva del PSOE que ha promès tindrà lloc el 4 de juliol, tot i que fonts del partit l'han corregit i han apuntat que serà el 5 de juliol a Sevilla.
Nega que s'amanyéssin les primàries
Respecte a la conversa que consta a l'informe de l'UCO en què Cerdán ordena a Koldo García que introdueixi de manera fraudulenta dos vots a les primàries del 2014, Sánchez ha afirmat que això en cap cas desvirtua aquell procés. Ha recordat que en les dues primàries van votar més de 130.000 militants i el 2014 va guanyar per més de 17.000 vots.
«Aquest comentari de dos vots, que vol que li digui, em decep, però les garanties dels dos processos de primeries són totals, perquè aquesta és una organització seriosa malgrat algun fet lamentable com aquest».