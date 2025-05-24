Política
Carlos Mazón truca a les associacions de víctimes de la DANA per reunir-s’hi
Les associacions critiquin la «trucada forçada» de Mazón i reclamen participar en la comissió d’investigació de Les Corts, set mesos després de la tragèdia
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, s’ha posat en contacte amb tres associacions de víctimes de la dana del mes d’octubre passat per mantenir una trobada amb els seus representants, segons han informat EFE fonts d’aquestes associacions.
Les associacions amb les que Mazón s’ha posat en contacte són l’Associació Víctimes DANA 29 octubre, la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O i l’Associació de damnificats per la dana de L’Horta Sud, els portaveus del qual es van reunir aquest dijous amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en la Delegació del Govern a València i el passat dia 13 a Brussel·les amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.
Des de les associacions han demandat que se’ls inclogui al llistat de compareixents en la comissió d’investigació de la dana de Les Corts Valencianes. Consideren que no té sentit que el president vulgui parlar amb ells i alhora no se’ls deixi participar en la comissió de Les Corts, òrgan que és la màxima expressió del poble valencià.
Presidència de la Generalitat ha indicat que, davant de la possibilitat que l’únic obstacle perquè es produís una reunió amb les associacions fos la petició expressa més enllà de l’«oferiment públic i constant que es fa a totes», el president «es va afanyar a trucar personalment als presidents de les tres associacions per comunicar-los que per descomptat està desitjant reunir-se amb ells en el temps i forma que decideixin».
Mazón es va posar en contacte aquest divendres a la tarda i els va traslladar la seva manera d’atendre a les víctimes, segons la qual la Generalitat és a la seva disposició i les portes estan obertes i atén qui li ho demana.
La presidenta de l’Associació Víctimes de la dana 29 octubre, Mariló Gradolí, ha manifestat que és «una trucada forçada» pels esdeveniments i per la situació en la qual es veu el president respecte a les institucions i administracions que estan reconeixent a aquestes tres associacions, i després d’haver estat rebudes per Von der Leyen, Metsola i Sánchez.
«És una trucada que arriba després de moltíssim temps i de moltíssims successos en els quals les institucions ens han reconegut, i que fins ahir mateix ens estiguessin insultant i intentat deslegitimar», ha assenyalat respecte a les acusacions de politització de les associacions.
«No deixa de ser una trucada que ve després de set mesos de menysteniment i d’insults i que arriba després del reconeixement d’altres institucions», ha incidit Gradolí.
La trucada de Mazón a les associacions de víctimes es produeix gairebé set mesos després de la dana del 29 d’octubre a la província de València que va causar 228 víctimes mortals i va deixar milers d’afectats i abundants danys materials.
Per la seva part, el president de l’Associació de damnificats per la dana de l’Horta Sud, Christian Lesaec, ha afirmat que consultarà primer amb els associats ja que «hi ha molt enuig per la gestió autonòmica de la tragèdia del 29 i de dies posteriors» i prefereix tenir l’aval de les famílies abans de mantenir una reunió amb Mazón.
Esperaran a dilluns
L’Associació Víctimes de la dana 29 l’octubre considera que esperaran a veure què passa dilluns amb el llistat de compareixents de la comissió d’investigació de la dana de Les Corts Valencianes: «No pot ser que ens ofereixi una reunió mentre se’ns està vetant a l’òrgan de màxima expressió del poble valencià com són Les Corts», ha opinat.
En el mateix sentit, Lesaec ha assegurat: «La nostra participació en la comissió de Les Corts continua estant vetada, no té sentit que vulguin parlar amb nosaltres i no vulguin que participem en la comissió».
Lesaec considera que les reunions mantingudes pels representants de les tres associacions a Brussel·les han obert «moltes portes» i «han fet que ens truquin», encara que lamenta que té la sensació que a Espanya «els polítics continuen arribant massa tard i van a rebuf».
«Tot això havia d’haver-se fet molt abans i per iniciativa pròpia dels polítics, tant de Mazón com de Sánchez, al qual li ho vam dir en la reunió, que són set mesos tard», ha asseverat.
L’objectiu de la reunió és escoltar
Preguntats per la trucada de Mazón, fonts de la Generalitat han explicat que l’objectiu de la reunió és «escoltar totes les seves reivindicacions, i també fer-nos càrrec dels seus retrets, que respectem profundament.»
«Volem posar en el seu coneixement i disposició tots els serveis d’atenció a víctimes que porten més de sis mesos funcionant en la Generalitat i que esperem que utilitzin tots els afectats per la riuada», afegeixen.
Han recordat que Mazón va fer un oferiment públic fa mesos perquè totes les víctimes que volguessin sabessin que podien reunir-se amb ell en el format que desitgessin, en una cita que podia ser publicitada en agenda, amb mitjans; o realitzar-se de forma discreta, sense agenda, sense mitjans; amb compareixença posterior o no. Fins ara s’han produït reunions en tots aquests formats, indiquen.
«Ni una sola víctima que hagi volgut parlar amb Mazón s’ha quedat sense atendre. En moltes ocasions, ha estat una conversa d’un únic afectat amb el president», han agregat.