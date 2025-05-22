Gastronomia
El millor restaurant d’Espanya per menjar pop segons la premsa britànica
El diari The Times destaca aquest establiment com un referent absolut dins de la cuina gallega
El prestigiós diari britànic The Times ha reconegut la Pulpería Rial, ubicada a la localitat gallega de Padrón, com el millor restaurant d’Espanya per degustar pop. En un reportatge gastronòmic firmat pel periodista Stephen Phelan, el rotatiu destaca aquest establiment com un referent absolut dins de la cuina gallega, gràcies a la seva innovadora i saborosa versió del pop a la graella.
El més cridaner d’aquesta menció és que, a diferència de la majoria de les guies culinàries, The Times no va elegir la clàssica recepta del "pop á feira" com la millor manera d’assaborir-lo, sinó que va apostar per una preparació més moderna, elaborada a la brasa, que segons Phelan eleva aquest plat a una altra dimensió. El periodista, després de recórrer diversos locals de Galícia, va quedar impressionat per la qualitat, el sabor i la textura que ofereix el pop a la graella a Pulpería Rial.
La distinció no és menor si es considera la forta competència existent a Galícia, una comunitat on el pop és gairebé una institució culinària. Pulpería Rial ha aconseguit destacar en un entorn saturat de tradició i excel·lència, en part gràcies a la cura amb la qual seleccionen el producte, el punt perfecte de cocció i una presentació que realça tant el visual com el gustatiu. Aquest reconeixement situa al restaurant no només com a referent regional, sinó com a destí gastronòmic d’interès internacional.
Padró, conegut pels seus icònics pebrots, suma així un nou reclam per als amants del bon menjar. La proximitat amb les Rías Baixas, riques en recursos marins, garanteix l’accés a ingredients frescos d’alta qualitat, la qual cosa permet a locals com Pulpería Rial oferir una carta en la qual el mar és el gran protagonista. A més del pop, Phelan va elogiar altres productes autòctons com els musclos gallecs i la variada oferta de peixos disponibles a la zona.
L’elecció de la graella com a tècnica de cocció marca una evolució dins de la cuina gallega tradicional. Mentre el "pop á feira" continua sent símbol d’identitat, versions més contemporànies com la de Pulpería Rial ofereixen una experiència diferent, amb una textura més ferma, que han conquerit paladars fins i tot més enllà de les nostres fronteres.