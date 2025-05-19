Cultura
Sánchez demana l'expulsió d'Israel d'Eurovisió igual que es va fer amb Rússia
El president espanyol diu que no es pot aplicar una doble vara de mesurar en el món de la cultura
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha instat Europa a ser «coherent» i a aplicar a Israel la mateixa exclusió de competicions internacionals i de festivals com Eurovisió que va decretar per a Rússia després de la invasió d'Ucraïna. En la clausura de la presentació de l'informe 'Els sectors culturals i creatius a Espanya', Sánchez ha afirmat que de la mateixa manera que «ningú es va escandalitzar quan es va iniciar la invasió russa a Ucraïna i se li va exigir la sortida de competicions internacionals o d'Eurovisió», «tampoc ho podem fer respecte a Israel». «No ens podem permetre dobles estàndards en la cultura», ha afirmat.
Sánchez ha afirmat que la cultura no només és un valor essencial de cohesió social, sinó també un motor econòmic «imprescindible» per a l'Estat. «La cultura permet entendre un món en transformació constant, combatre pors, expressar emocions, compartir somnis i construir ponts entre societats», ha dit, però també ha de «defensar els valors que donàvem per fets, però que s'estan posant en qüestió».
Per això, segons Sánchez s'equivoquen «els que exigeixen un sector cultural anodí, mut i equidistant», i «l'encerten els que utilitzen la cultura per defensar valors com la democràcia, els serveis públics o contra la guerra a Ucraïna i Gaza l'encerten».