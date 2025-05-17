Cultura
Urtasun rebutja l'entrada del fons proisraelià KKR als festivals de música: «No és benvingut»
El ministre de Cultura carrega contra una empresa que participa activament «en l'ocupació il·legal de Palestina»
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha rebutjat l'entrada del fons proisraelià Kohlberg Kravis Roberts (KKR) a festivals de música com el Sónar, el Viña Rock, el FIB o l'Arenal Sound. «Em preocupa i KKR no és benvingut a les activitats culturals del nostre país», ha assegurat aquest dissabte Urtasun, de visita al Disseny Hub Barcelona amb motiu de la Nit dels Museus.
«No és benvingut perquè no volem que en la nostra cultura hi hagi un fons que participa de manera activa en l'ocupació il·legal de Palestina, i amb activitats immobiliàries en els territoris ocupats per Israel», ha continuat el ministre de Cultura, que ha reiterat que empreses com KKR no haurien de poder participar en el mercat únic europeu «de forma normalitzada».
«Reiterem la petició del govern espanyol de suspendre de manera immediata l'acord comercial entre la UE i Israel per la vulneració de drets humans i el genocidi a Gaza», ha insistit Urtasun. «Una primera passa seria evitar que fons com aquest KKR entrin al món de la cultura o en altres sectors estratègics com l'energètic o l'econòmic», ha reflexionat en veu alta el titular de Cultura.
«La penetració d'aquest fons em preocupa i té afectacions a diversos festivals, amb artistes que han decidit cancel·lar la seva participació», ha manifestat Urtasun. «Des de les institucions hem de vetllar que la cultura no es vegi tacada per aquest tipus de fons», ha apostat el ministre de Cultura.
Sónar: «Som una plataforma que promou la diversitat i la inclusió»
Fa uns dies, va transcendir que el fons proisraelià Kohlberg Kravis Roberts (KKR) havia adquirit el 2024 Superstruct Entertainment, un grup que es troba al darrere de més de 80 festivals de música arreu de món, entre els quals alguns dels principals que se celebren a l'Estat com el Sónar, el Viña Rock, el FIB, l'Arenal Sound o el Monegros Desert Festival.
Nombrosos grups i artistes -com Fermin Muguruza, Reincidentes o Sínkope- ja han anunciat que renuncien a tocar als festivals on estaven programats i més de 70 artistes, bandes i DJ's internacionals han reclamat al Sónar que doni explicacions i es distanciï de KKR.
El festival barceloní de música electrònica i experimental ha publicat un comunicat on afirma que Sónar «és una plataforma que promou la diversitat, la inclusió i respecta la llibertat d'expressió dels seus artistes, participants i col·laboradors».
«L'equip de Sónar sempre hem treballat i treballarem amb la premissa d'afavorir el respecte pels drets humans universals. El festival condemna fermament tota mena de violència», recalca l'organització del certamen, que enguany se celebra del 12 al 14 de juny.
«Des de la seva fundació fa més de 30 anys, acollim expressions culturals locals i globals que tenen en Sónar el seu espai natural per a projectar la veu de les seves comunitats», conclou el Sónar.