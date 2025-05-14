Apagada 28-A
L'apagada elèctrica es va iniciar amb pèrdues de generació a Granada, Badajoz i Sevilla
Aagesen descarta que fos un problema de cobertura, de reserva o de la mida de les xarxes
La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Aagesen, ha afirmat aquest dimecres al Congrés dels Diputats que les dades analitzades fins ara permeten constatar que l'apagada elèctrica del dilluns 28 d'abril es va iniciar per pèrdues de generació a Granada, Badajoz i Sevilla.
També que descarten que la fallida fos problema de cobertura, de reserva o de la mida de les xarxes. Aagesen ha afegit que el seu executiu i els organismes implicats en la investigació seguiran treballant «amb rigor» i des de la «veritat», i «no fent hipòtesis».
Aagesen ha fet aquestes manifestacions durant la sessió de control del Congrés en resposta a una pregunta del portaveu del PP, Borja Sémper, que ha afirmat que el govern espanyol utilitza la «desinformació» com a «patró» davant de qualsevol crisi.
Segons Sémper, l'executiu ha anat canviant el relat per esquivar la responsabilitat. «Retorça les dades i manipula la narrativa», ha dit, «però la majoria social d'Espanya ja no s'empassa aquest teatre».
En la seva rèplica, la vicepresidenta ha acusat els populars d'alimentar hipòtesis abans de saber la veritat, mentre que el govern espanyol «treballa sense descans» per identificar les causes de l'apagada.
Aquest, segons Aagesen, és un tema «d'extremada complexitat» que necessita «rigor» i no «receptes simples» com les del PP, que diu que davant l'apagada cal abaixar impostos a les energètiques a les energètiques.
«Això no és seriós, els espanyols mereixen la veritat i és el que aconseguiran d'aquest govern», ha conclòs.