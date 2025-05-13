Universitat
Aquestes són les carreres universitàries amb millors i pitjors sous a Espanya
El rànquing CYD aporta dades importants que reflecteixen la realitat laboral per als estudiants un cop graduats
Falta menys d’un mes perquè els estudiants de la demarcació de Tarragona i la resta de Catalunya s’enfrontin a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU 2025). Aquesta decisió pot condicionar de manera decisiva el futur laboral i econòmic de milers de joves. Per això, conèixer el sou mitjà i les sortides laborals de cada titulació pot ser clau per encertar en l’elecció del grau universitari.
El Rànquing CYD, una referència estatal, ofereix dades concretes sobre quines són les carreres amb millor salari i ocupabilitat tant un any com quatre anys després de graduar-se.
Les 5 carreres universitàries millor pagades a Espanya
- Medicina
Tot i ser una de les carreres més llargues i exigents, Medicina ofereix excel·lents condicions laborals i econòmiques. Quatre anys després de la graduació, el 92% dels metges tenen feina estable i el sou mitjà anual és de 39.377 euros. Si es treballa al sector privat, aquesta xifra pot créixer de forma significativa.
- Enginyeria Informàtica
Amb una ocupabilitat del 87,7%, els enginyers informàtics tenen un sou mitjà de 34.207 euros anuals. Especialitzacions com Programació, Ciberseguretat o Intel·ligència Artificial poden elevar encara més aquesta retribució.
- Infermeria
Els graduats en infermeria, sovint beneficiats per oposicions i estabilitat laboral, cobren una mitjana de 34.199 euros anuals. La taxa d’ocupabilitat se situa en un sòlid 91,1%.
- Matemàtiques
Amb un sou mitjà de 33.304 euros i una ocupabilitat del 86,1%, aquesta carrera exigeix molt però té una demanda creixent en sectors com finances, anàlisi de dades i tecnologies digitals.
- Enginyeria Elèctrica
Tanca el rànquing de les més ben remunerades amb un sou de 33.207 euros anuals i ocupabilitat del 86,5%. Té aplicacions directes en sectors estratègics com les energies renovables i la indústria tecnològica.
Les 5 carreres universitàries pitjor pagades
No totes les titulacions garanteixen una retribució competitiva. Tot i el seu valor social, algunes carreres ofereixen sous i taxes d’ocupació per sota de la mitjana.
- Biologia
Sou mitjà de 24.772 euros i ocupabilitat del 72,9%.
- Educació
Amb una ocupabilitat del 83%, el salari mitjà és de només 24.527 euros.
- Fisioteràpia
Tot i la seva demanda, el sou mitjà és de 24.341 euros, amb ocupabilitat del 70,6%.
- Ciències de la Terra
Els graduats cobren 24.022 euros anuals i tenen una ocupabilitat del 76,2%.
- Periodisme
Amb un sou mitjà de 23.480 euros i una ocupabilitat del 76,1%, és una de les carreres amb menor rendiment econòmic postgraduació.