Política
ERC exigeix responsabilitats per les fallades «greus» del sistema d'alertes ES-Alert
El partit lamenta les «anomalies» del mecanisme durant el confinament de poblacions pel núvol tòxic de Vilanova
El grup d'ERC al Congrés dels Diputats ha registrat una bateria de preguntes a la Mesa de la cambra baixa per les deficiències «greus» del sistema d'alertes ES-Alert. Els republicans subratllen que davant les «fallades» recents d'aquest protocol exigirà «responsabilitats» a l'executiu estatal i li demanarà explicacions per les «mancances estructurals» d'un mecanisme «fonamental» de protecció civil.
ERC recorda que durant l'apagada elèctrica generalitzada del 28 d'abril «almenys» set comunitats autònomes no van poder emetre alertes a la població. Aquest cap de setmana, arran del núvol tòxic causat per un incendi a Vilanova i la Geltrú que va obligar a confinar diferents poblacions, també s'han detectat «anomalies».
Els diputats republicans reclamen al Ministeri de l'Interior «transparència» sobre les causes de les fallades, «mesures urgents» per garantir el funcionament «correcte» del sistema, un pla de descentralització tècnica que doni més pes a les comunitats autònomes i la incorporació de totes les llengües oficials de l'Estat al sistema d'alertes.
«Aquesta eina ha de funcionar amb fiabilitat quan més es necessita. La ciutadania té dret a una informació clara, efectiva i en la seva llengua, especialment en situacions d’emergència», han apuntat fonts republicanes.