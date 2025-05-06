Societat
Consum obligarà les empreses d'apps a avisar els usuaris 15 dies abans de la renovació automàtica
El ministeri vol evitar que els consumidors es trobin càrrecs per sorpresa
El Ministeri de Consum vol posar fre a les renovacions automàtiques de subscripcions a aplicacions informàtiques o de mòbil. L'equip del ministre Bustinduy prepara una mesura per obligar les empreses a informar el consumidor de la renovació amb quinze dies d'antelació perquè aquest, si vol, pugui cancel·lar a temps la subscripció.
La mesura, segons el Ministeri, forçarà les empreses a fer aquest avís i incloure-hi la data de venciment del contracte i les conseqüències de no comunicar la cancel·lació de la renovació. La mesura busca garantir que els consumidors siguin conscients de les seves subscripcions i evitar que paguin per serveis que han oblidat que van contractar.