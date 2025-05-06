Diari Més

Consum obligarà les empreses d'apps a avisar els usuaris 15 dies abans de la renovació automàtica

El ministeri vol evitar que els consumidors es trobin càrrecs per sorpresa

Pla detall d'un telèfon mòbil on es poden veure diverses aplicacions.

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

El Ministeri de Consum vol posar fre a les renovacions automàtiques de subscripcions a aplicacions informàtiques o de mòbil. L'equip del ministre Bustinduy prepara una mesura per obligar les empreses a informar el consumidor de la renovació amb quinze dies d'antelació perquè aquest, si vol, pugui cancel·lar a temps la subscripció. 

La mesura, segons el Ministeri, forçarà les empreses a fer aquest avís i incloure-hi la data de venciment del contracte i les conseqüències de no comunicar la cancel·lació de la renovació. La mesura busca garantir que els consumidors siguin conscients de les seves subscripcions i evitar que paguin per serveis que han oblidat que van contractar.

