Política
Aagesen diu que les elèctriques «mai van advertir» el govern sobre el risc d'apagada
La vicepresidenta explica que es va produir una altra pèrdua de potència 19 segons abans
La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Aagesen, ha negat aquest dilluns de forma taxativa les informacions que apunten que les empreses elèctriques havien advertit mesos abans l'executiu del risc d'una apagada fruit de la seva aposta per les renovables. «Absolutament no, mai ens van advertir», ha afirmat en una entrevista a TVE.
Aagesen ha afirmat que a hores d'ara no es pot assegurar que les renovables fossin la causa del problema. A més, ha explicat que l'anàlisi de les dades que ha obtingut el govern espanyol ha posat de manifest que 19 segons abans de l'apagada també es va produir una altra pèrdua de generació a diverses instal·lacions «al sud d'Espanya» que el sistema va poder amortir.
Ara, ha dit, cal veure si hi ha relació entre les dues caigudes, i també els motius pels quals el sistema no va poder amortir la segona davallada registrada «al sud-oest» de l'Estat. Per ara, ha explicat, no hi ha dades sobre si alguna de les instal·lacions va fallar i els motius pels que no es va poder aïllar la pèrdua.
L'executiu, però, encara manté obertes totes les hipòtesis, inclòs el ciberatac, i ha demanat dades addicionals a les operadores que «espera rebre avui mateix». Ha ampliat les peticions als distribuïdors i a les instal·lacions de més de 1.000 megavats. Segons la ministra, encara no hi ha dades concloents i l'executiu treballa amb «rigor» per facilitar «tota la informació, clarificar la causa i adoptar mesures perquè no es pugui tornar a repetir».
No es planteja endarrerir el tancament de les nuclears
A més, Aagesen ha afirmat que el govern espanyol manté el calendari de tancament de les nuclears, tot i que ha apuntat que qualsevol debat sobre un ajornament ha de partir d'una petició de les operadores. El PP té viva una iniciativa al Congrés per mantenir obertes les plantes que podria comptar amb prou suports a la cambra. «No ens ho hem plantejat, i tenim una planificació d'acord amb Europa i amb la seguretat del subministrament», ha dit, «i si s'obre aquest debat, serà perquè les empreses ens fan una sol·licitud per fer-ho».