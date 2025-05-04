Política
Els Comuns: «PP i Junts hauran d'explicar molt bé si s'oposen a la reducció de la jornada laboral»
Aina Vidal insta les dretes a negociar el text i defensa la llei: «Ens hem guanyat a pols guanyar temps»
La diputada dels Comuns al Congrés Aina Vidal ha avisat PP i Junts que hauran d'explicar «molt bé» a l'electorat si s'oposen a la reducció de la jornada laboral. En una atenció als mitjans des de Barcelona, Vidal ha instat les dretes a permetre la tramitació de la llei i a negociar-la via esmenes.
En concret, ha advertit Junts que no s'entendria que presentessin una esmena a la totalitat. La diputada dels Comuns ha defensat el contingut del text, i ha destacat que gaudeix d'una «àmplia» majoria social. Vidal ha insistit que tant grups parlamentaris com patronals tenen marge per millorar el contingut de la llei, que el Consell de Ministres aprovarà dimarts i que establirà la jornada laboral en 37,5 hores setmanals.
En l'atenció als mitjans d'aquest diumenge, Vidal ha afegit que no entendria una esmena a la totalitat de Junts, una via que ara mateix els de Míriam Nogueras contemplen. «Hem de guanyar la batalla pel temps, no hem vingut a la vida només per treballar», ha argumentat la parlamentària dels Comuns. Vidal ha remarcat que cal continuar la negociació, i espera que Junts s'hi avingui.
Junts es decanta per presentar una esmena a la totalitat a la reducció de la jornada laboral al Congrés. Així ho va avançar ahir 'La Vanguardia' i van confirmar a l'ACN fonts del grup de Nogueras a Madrid. Junts aposta ara mateix per rebutjar la tramitació de la llei, si no hi ha acord abans per blindar les petites i mitjanes empreses.
Vidal ha defensat avui que la mesura beneficia la salut mental, treballadors i empreses. Vidal ha subratllat que la nova llei permetrà gaudir d'una «millora» que la ciutadania s'ha «guanyat a pols», i que ajudarà a democratitzar el dia a dia. «Ens hem guanyat poder guanyar temps», ha reiterat Vidal, que ha asseverat que caldrà continuar negociant.