Gran Apagada
El govern analitzarà per separat el sistema elèctric i la ciberseguretat com a causes de l'apagada
El comitè d'anàlisi encara està «a l'espera de la totalitat de la informació requerida»
El govern espanyol investigarà en dos grups separats les causes de l'apagada vinculades al sistema elèctric i les que puguin estar relacionades amb els sistemes digitals i de ciberseguretat, segons ha informat aquest dissabte el ministeri per la Transició Ecològica després de la segona reunió del comitè d'anàlisi de la crisi d'electricitat.
El comitè encara està «a l'espera de la totalitat de la informació requerida» als agents del sistema: més de 30 centres de control de generació, empreses generadores i distribuïdores. La reunió, presidida per la vicepresidenta Sara Aagesen, s'ha celebrat en aquesta ocasió a la seu de Red Eléctrica, i ha comptat amb la participació de la presidenta de la companyia, Beatriz Corredor.
En la trobada, Corredor i altres càrrecs de la companyia «han informat el comitè dels avenços en la investigació que estan fent». Segons ha informat el ministeri de Transició Ecològica, s'han creat dos grups de treball: el primer, sobre l'operació del sistema elèctric, coordinat per personal del ministeri liderat per la vicepresidenta Sara Aagesen, i on s'incorpora també la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) com a convidada; i el segon, sobre sistemes digitals i ciberseguretat, coordinat pel ministeri de Transformació Digital d'Óscar López.
El comitè està format, a més del ministeri de Transició Ecològica, per representants de Presidència a través del Departament de Seguretat Nacional, i membres de Defensa, del CNI i l'Estat Major, del Ministeri de l'Interior, del ministeri de Transformació Digital, i també d'entitats com el Consell de Seguretat Nuclear i l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya.