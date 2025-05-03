Societat
El comitè per l'anàlisi de l'apagada elèctrica celebra la segona reunió per estudiar les causes
La vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Ecològica, Sara Aagesen, presideix la trobada a la seu de Red Eléctrica
La vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Ecològica, Sara Aagesen, presideix aquest dissabte a la seu de Red Eléctrica la segona trobada del Comitè per a l'anàlisi de la crisi elèctrica. Segons ha informat el ministeri a les xarxes socials, la reunió ha de servir per «avançar en l'estudi de les causes» de l'apagada.
A la cita també hi participen la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, i el conseller delegat de la companyia, Roberto Garcia Merino. Fonts de REE han indicat que per ara no volen entrar a valorar «hipòtesis o especulacions» sobre les causes, i que estan treballant «el més intensament possible per clarificar les circumstàncies i causes» de l'apagada.
En aquest sentit, des de Red Eléctrica apunten que caldrà «esperar que es completi la investigació», que inclou l'anàlisi d'un «grandíssim volum de dades». Així mateix, han negat que el dia 22 d'abril hi hagués un incident precursor al del 28, com han apuntat algunes fonts a la premsa. «Hi va haver una incidència en el sistema, en un escenari diferent i de conseqüències diferents», es limiten a apuntar.
Divendres, el govern espanyol també va insistir en la necessitat d'evitar especulacions sobre les causes de l'apagada i va reclamar «prudència» a l’hora d’assenyalar culpables.
Després de diverses informacions apuntant a motius com una fallada dels tallafocs o un excés de renovables, la ministra de Ciència, Diana Morant, va dir que les elèctriques «encara no són capaces d'assenyalar quin és l’origen del problema».
Per la seva banda, el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, va assegurar que la situació al sistema elèctric és de «plena normalitat a tots els nivells» i que ara «la prioritat és conèixer les causes de l’apagada i evitar que es torni a produir».